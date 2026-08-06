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Deportivo

Angeliño ya ejerce como jugador del Dépor: así fue su primer entrenamiento en Coverciano

El de Coristanco ya participó en la sesión que dirigió este jueves Antonio Hidalgo

Omar Bello
Omar Bello
06/08/2026 17:56
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Angeliño, en su primer entrenamiento con el Dépor
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Después de que su fichaje se hiciese oficial en la tarde del miércoles, Angeliño se entrenó en la mañana de este jueves por primera vez con sus nuevos compañeros. El lateral del Deportivo participó en una sesión muy suave en Coverciano, teniendo en cuenta que el plato fuerte del día es el encuentro amistoso ante la Fiorentina.

A pesar de ser una sesión muy tranquila, para Angeliño fue especial al tratarse de su estreno como jugador del Dépor. Durante toda la sesión estuvo muy participativo, dialogando constantemente con el resto de jugadores del plantel que dirige Antonio Hidalgo.

Angeliño controla el balón en el XVI Torneo Nacional Blue BBVA Alevín de Fútbol 7, que era conocido como el Torneo de Brunete, disputado en A Torre en esa edición de 2009

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Después de que en los últimos días se concretase su fichaje, una cesión por parte de la Roma con opción de compra, Angeliño apura ahora su puesta a punto. Su objetivo es llegar a tope físicamente para el comienzo de la Liga.

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