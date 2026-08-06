Angeliño ya ejerce como jugador del Dépor: así fue su primer entrenamiento en Coverciano

Angeliño, en su primer entrenamiento con el Dépor RC DEPORTIVO

Después de que su fichaje se hiciese oficial en la tarde del miércoles, Angeliño se entrenó en la mañana de este jueves por primera vez con sus nuevos compañeros. El lateral del Deportivo participó en una sesión muy suave en Coverciano, teniendo en cuenta que el plato fuerte del día es el encuentro amistoso ante la Fiorentina.

A pesar de ser una sesión muy tranquila, para Angeliño fue especial al tratarse de su estreno como jugador del Dépor. Durante toda la sesión estuvo muy participativo, dialogando constantemente con el resto de jugadores del plantel que dirige Antonio Hidalgo.

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Después de que en los últimos días se concretase su fichaje, una cesión por parte de la Roma con opción de compra, Angeliño apura ahora su puesta a punto. Su objetivo es llegar a tope físicamente para el comienzo de la Liga.