Xabi Campos y Quique Teijo, los laterales que se hacen fuertes

Xabi Campos, durante un entrenamiento en Abegondo Javier Alborés

En los últimos tiempos, se está convirtiendo en algo relativamente habitual que jugadores de la cantera den el salto al primer equipo y se consoliden en la plantilla para ser importantes. Nsongo, decisivo con sus goles en el encuentro del ascenso ante el Valladolid, es el último ejemplo de una lista a la que dan lustre nombres como Yeremay, Mella o Dani Barcia. Y en esta pretemporada, hay dos laterales que aprietan en cada amistoso y acumulan minutos para dejar claro que el futuro en esas posiciones está bien cubierto.

Xabi Campos y Quique Teijo se han convertido en habituales para Antonio Hidalgo este verano, y han crecido en cada partido amistoso. Ambos se han beneficiado de las circunstancias y de las necesidades del equipo en esa demarcación para presentar su candidatura a ser tenidos en cuenta.

En el primer encuentro de pretemporada, en el que el Dépor goleó al Compostela en San Lázaro, Xabi Campos formó parte del primer once inicial de la pretemporada. Hidalgo decidió dar 45 minutos a cada uno de sus dos laterales zurdos disponibles, y esos no eran otros que el italiano Quagliata, que saltó al césped tras el descanso, y el propio Campos. Fue un encuentro con poco ritmo en líneas generales, pero para el joven lateral zurdo le sirvió para ganar confianza y empezar a sentirse importante. Quedaba claro que formaba parte de los planes de Antonio Hidalgo. El que no participó en ese encuentro fue Teijo, ya que Alti fue titular en el lateral diestro y posteriormente entraría Samu, otro canterano cuya posición natural es la de central.

Quique Teijo, lateral derecho de la canrera del Dépor Javier Alborés

El segundo partido amistoso de la pretemporada ya fue ante un rival de una categoría mayor. El Dépor visitó al Real Oviedo, recién descendido a Segunda División, en el Carlos Tartiere. El encuentro acabó con empate sin goles y no tuvo demasiada historia, pero para Campos y Teijo sí tuvo relevancia. Ambos saltaron al terreno de juego en el minuto 76, en lo que para Teijo era su debut con el primer equipo en la actual pretemporada y para Campos, su segunda participación tras su titularidad siete días antes.

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En ese partido en tierras asturianas, fueron titulares Ximo Navarro y Quagliata, y también Altimira, que actuó en una posición más ofensiva sobre el terreno de juego, por delante del lateral. Y no le fue demasiado bien, ya que tuvo que retirarse lesionado antes de la media hora de juego. Esas molestias le obligaron a echar el freno durante unos días, algo que permitió a Teijo asumir un rol más protagonista todavía en las siguientes citas del verano.

Así, en la victoria blanquiazul ante el Lugo en Vilalba, Xabi Campos volvió a ser titular por segunda vez en el verano, mientras que Teijo también tuvo minutos en el tramo final del encuentro. Así, tras su experiencia previa en Oviedo, el canterano acumulaba más minutos con la primera plantilla.

Y por si alguien tenía dudas, la apuesta por los dos laterales de la factoría de Abegondo quedó clara en el duelo ante el St. Pauli. En un estadio con 15.000 personas en las gradas, los dos fueron titulares en la, hasta el momento, prueba más importante del verano, con un rival de la Segunda División alemana.

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Xabi Campos disputó 64 minutos hasta que fue sustituido por Quagliata. Fue el encuentro en el que se le vio más suelto, y protagonizó incluso una ocasión de gol después de una incursión por la banda. Por su parte, Teijo jugó casi ochenta minutos en el lateral derecho hasta que dejó su lugar a Samu. Fue también el encuentro en el que más tiempo permaneció sobre el césped, y cumplió a la perfección con su rol en defensa.

Confianza del club

El hecho de que la pretemporada comenzase con un solo lateral zurdo, Quagliata, benefició a Xabi Campos a la hora de tener minutos. Pero la confianza desde el club siempre fue firme. “En la posición de lateral izquierdo solo está Quagliata, pero Xabi Campos está bien”, aseguraba Fernando Soriano, director deportivo, en su primera rueda de prensa del curso.

Por su parte, Antonio Hidalgo también hizo balance de la labor, en general, de los canteranos. “La idea del club y la nuestra es la misma desde el primer día. Se me transmitió la importancia de la cantera. Lo hemos ido cumpliendo. El año pasado incorporamos a Bil y Noé. Veremos su recorrido y el de los nuevos canteranos que vienen participando”, afirmó. Y Teijo y Campos, de momento, cumplen.