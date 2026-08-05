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Deportivo

El Genoa, rival del Dépor el sábado, encaja diez goles ante el Bournemouth

El equipo italiano sufrió una dura derrota ante los 'Cherries' en un partido de 120 minutos

Omar Bello
Omar Bello
05/08/2026 13:38
Genoa
El capitán del Genoa pugna por un balón ante el Bournemouth
GENOA CFC
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Se suele decir que, en los encuentros de pretemporada, el resultado es lo de menos. Sin embargo, encajar diez goles en un partido es algo que necesariamente hace daño a cualquier equipo, independientemente de las circunstancias. Y eso es lo que le sucedió al Genoa, que será rival del Dépor este sábado, en su último encuentro amistoso.

Sucedió en un partido atípico ante el Bournemouth, en el que los 'Cherries' se ensañaron con la escuadra italiana, a la que endosaron un doloroso 10-1. Alex Scott y Marlon Dacosta en dos ocasiones, además de Justin Kluivert, Truffert, David Brooks, Daniel Jebbison,  y Enes Ünal fueron los encargados de anotar los goles. Ellertsson marcó el tanto del honor para los de De Rossi.

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El Dépor sube la intensidad con el calor como enemigo

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Cabe mencionar que fue un encuentro de 120 minutos de duración, repartidos en cuatro partes de media hora cada una. Los ingleses se impusieron en todas ellas ( 1-0, 3-1, 3-0 y 3-0). Algo similar a lo que hizo el Dépor en su último amistoso ante el Sankt Pauli, con la diferencia de que en esa ocasión las dos horas de partido se repartieron en los habituales dos tiempos de 45 minutos y media hora adicional. 

Los jugadores del Bournemouth celebran uno de los goles
Los jugadores del Bournemouth celebran uno de los goles
AFC BOURNEMOUTH

El sábado, el Dépor y el Genoa se verán las caras después de la dolorosa derrota encajada por los italianos ante un Bournemouth que fue la temporada pasada la revelación de la Premier y que este año disputará la Europa League.

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