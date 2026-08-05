El Dépor afina la puntería y acumula sesiones en Coverciano

Villares, a punto de lanzar a puerta durante el entrenamiento de este miércoles RC DEPORTIVO

Después de la intensa jornada del martes, en la que hubo doble sesión de trabajo, el Deportivo continuó este miércoles con su preparación en las instalaciones de Coverciano, aunque esta vez todo el entrenamiento sobre el terreno de juego se desarrolló por la mañana. Esa circunstancia mitigó en parte el intenso calor al que deben hacer frente los hombres de Antonio Hidalgo durante estas sesiones.

Así, los jugadores blanquiazules siguieron afinando su puesta a punto de cara al inicio liguero, en una mañana en la que hubo mucho trabajo táctico y de estrategia sobre el campo 'Enzo Bearzot' del Centro Técnico de la Federación Italiana de Fútbol. Una parte de la sesión se destinó a ensayar centros y remates a puerta con el fin de estar finos de cara al gol.

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Fue la penúltima sesión antes del encuentro ante la Fiorentina. Y es que, en la mañana de este jueves, está previsto que los jugadores lleven a cabo una sesión de activación para no perder el ritmo en esta parte tan importante de la pretemporada. El objetivo es que el equipo llegue en plenas condiciones físicas a la primera jornada liguera, que será en un duelo ante el Elche dentro de semana y media.

Hay varios jugadores en la plantilla que todavía no están plenamente recuperados y llevan un plan de trabajo diferente al del grueso de la plantilla. Es el caso de Loureiro, Mella y Yeremay, que siguen con sus respectivos procesos en marcha. Además, cabe mencionar que Asp Jensen y Altimira también llevaron a cabo un entrenamiento personalizado debido a pequeñas molestias físicas. Aunque no se trata de lesiones de gravedad, lo cierto es que ninguno de los dos va a estar tampoco en el duelo de este jueves, para evitar males mayores.

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En todo caso, los jugadores siguen acumulando sesiones de trabajo en una semana que está siendo muy intensa en Italia, y en la que todavía quedará un amistoso más por disputar, el sábado ante el Genoa.