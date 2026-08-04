El Dépor sube la intensidad con el calor como enemigo

Nsongo, durante el entrenamiento en Coverciano RC DEPORTIVO

El Deportivo continúa con su puesta a punto de cara a un inicio de temporada que cada vez está más cercano. Eso provoca que la intensidad y la carga del trabajo aumenten día a día. Este martes, en las instalaciones de Coverciano, la plantilla blanquiazul tuvo que hacer frente a una de las jornadas más intensas del verano en tierras italianas. Y es que Antonio Hidalgo dirigió una sesión doble en la que hubo de todo: trabajo táctico, partidillo y hasta sesión de vídeo. Y todo ello, con una dificultad añadida, ya que los jugadores tuvieron que trabajar en todo momento bajo un sol de justicia y con temperaturas superiores a los treinta grados.

Por la mañana tocó llevar a cabo la parte con más carga táctica. Los jugadores disputaron un partido de entrenamiento en el que Antonio Hidalgo realizó numerosas indicaciones y correcciones tácticas. El entrenador blanquiazul interrumpía el encuentro por unos breves instantes cada vez que quería dar una instrucción a los suyos, que se entrenaron sobre el terreno de juego del campo ‘Enzo Bearzot’ del Centro Técnico de la Federación Italiana de Fútbol.

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Después de un encuentro tan intenso, los jugadores disfrutaron al final de la sesión matinal de un ejercicio más liviano. Los jugadores continuaron trabajando con el balón para realizar más ejercicios pero en espacios reducidos. La buena noticia de la mañana la pusieron Mella, Yeremay Y Loureiro, que pudieron realizar esta parte de la sesión con normalidad. Los tres todavía no están plenamente recuperados de sus respectivas lesiones. De hecho, todavía no han disputado ni un solo minuto en los diferentes encuentros amistosos disputados por el equipo en esta pretemporada.

Por la tarde, tras la comida y un merecido descanso, tocó volver al tajo. Antes de saltar al terreno de juego, hubo una sesión de vídeo en la que Antonio Hidalgo pudo incidir en aquellos aspectos tácticos que considera que hay que corregir o en los que considera oportuno incidir más. Posteriormente, ya tocó regresar nuevamente al terreno de juego.

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En esta ocasión, la sesión comenzó con unos rondos. A continuación, los futbolistas se dividieron en dos grupos. En una mitad del campo, Óscar Hernández supervisó un ejercicio de transiciones ofensivas con finalizaciones; mientras que en la otra mitad del campo hubo ensayo de acciones defensivas a balón parado (saques de esquina y faltas laterales) dirigido por Álex Antón. Fue un ejercicio que servía para poner fin a una jornada muy intensa, en la que aumentó de manera significativa la carga de trabajo.

Asp Jensen, Altimira y Quique Teijo se ejercitaron al margen de sus compañeros al arrastrar pequeñas molestias físicas, aunque ninguno de los tres sufre ninguna lesión de gravedad y todo apunta que en los próximos días estarán de nuevo con absoluta normalidad.

Planificación

Las próximas citas importantes de la pretemporada son los dos encuentros que el Dépor jugará durante esta gira italiana. El primero de ellos ya tendrá lugar este jueves. El duelo se disputará a las 20.00 horas en el Stadio Curva Fiesole, donde el conjunto herculino se medirá a la ACF Fiorentina. El conjunto coruñés volverá a Coverciano después de ese encuentro, y permanecerá hasta el viernes en la casa de la selección italiana. Posteriormente, el sábado, tendrá lugar el segundo y último test en tierras italianas ante el Genoa CFC, a las 20.45 en el Stadio Luigi Ferraris.

La semana que viene, el miércoles, el Dépor jugará el Teresa Herrera ante el Real Madrid. El siguiente encuentro, el lunes 17, será la primera jornada de Liga ante el Elche.