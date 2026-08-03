La maldición del Dépor contra Mourinho

Mourinho, en la sala de prensa de Riazor en 2004 | ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Cuando se hace referencia al Dépor y a Mourinho, uno siempre recuerda el “os veo muy creciditos” que espetó el 3 de mayo de 2004 en la sala de prensa del estadio de Riazor, y a lo que ocurrió al día siguiente, penalti de Cesár mediante. Y, efectivamente, aquello pasó y forma parte de la historia más oscura del Dépor. Fue la cumbre de la maldición del equipo coruñés contra el entrenador portugués. Números cantan: los deportivistas nunca han conseguido doblegar a un equipo dirigido por el técnico luso.

El primer enfrentamiento se registró en un contexto veraniego, el mismo que tendrá el del Dépor-Real Madrid del Teresa Herrera de este año, pero en otro torneo. Fue con motivo de la decimocuarta edición del trofeo Juan Acuña. El Oporto llegaba a Riazor como campeón de la Liga, Copa y Copa de la UEFA. El Dépor de Irureta se presentó ante su afición, que solo acudió en número de 6.000 espectadores, el 31 de julio de 2003. Lo hizo entre rumores de traspaso de Makaay, operación que se cerraría con el Bayern de Múnich días después. El más aplaudido fue Djalminha, que regresaba a A Coruña tras su cesión al fútbol austriaco. El exceltista Benni McCarthy y Edgaras Jankauskas anotaron los goles portugueses, que fueron los únicos que subieron al marcador. El conjunto herculino acabó con diez por expulsión del portero David Yáñez. El exdeportivista Nuno fue el meta rival, una escuadra liderada por Deco, al que Lendoiro había pretendido tiempo atrás.

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Solo unos meses después, el 21 de abril de 2004, el Dépor acudió a Oporto a jugar la semifinal de la Liga de Campeones. Nada menos. Los locales repartieron más estopa que Argentina en la final del reciente Mundial, pero el único expulsado fue Andrade, por hacerle un cariño a su amigo Deco. Cosas del alemán Markus Merk, trencilla de infausto recuerdo. Aquello acabó 0-0 y todo se decidió en la vuelta, el 4 de mayo. Ese día se estrenó el fatídico anuncio en el que un santo se ríe de unos deportivistas que le piden la Champions. El Dépor se atascó, Collina se comió un penalti en el área rival y señaló otro, también claro, en la deportivista. Gol de Derlei de pena máxima, 0-1 y adiós a Gelsenkirchen, marco de la final en la que el equipo de Mou arrolló al Mónaco de Morientes.

El técnico portugués y el conjunto deportivista se volvieron a ver las caras en la primera temporada en el Bernabéu del técnico de Setúbal. El 3 de octubre de 2010, el Real Madrid apalizó (6-1) al Dépor de Lotina, y pudo ser peor porque los blancos ganaban 5-0 a la hora de juego. El choque de vuelta, librado el 26 de febrero de 2011 en el municipal de Riazor, fue mucho más igualado, tanto que acabó 0-0. Fue uno de los nueve partidos de aquella Liga de 38 encuentros que los merengues no ganaron. El título fue para el Barça de Pep.

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Tras aquella temporada, el Dépor cayó a Segunda. A su regreso a la máxima categoría, en la campaña 2012-2013, fue de nuevo arrollado por el Real Madrid en el Bernabéu, el 30 de noviembre de 2012: : 5-1. Y eso que los visitantes se adelantaron con gol de penalti del madrileño, y excanterano merengue, Riki. Tres goles de Cristiano Ronaldo, uno de Pepe y otro de Di María dieron la vuelta al marcador. Oltra era el entrenador deportivista, pero en el choque de vuelta ya lo era Fernando Vázquez. Se jugó en Riazor el 23 de febrero de 2012. De nuevo Riki adelantó a los coruñeses, pero dos tantos a última hora de Kaká (m.82) e Higuaín (m.87) dieron los tres puntos a los visitantes en el segundo partido del santiagués como técnico blanquiazul. Aquella temporada también acabó en descenso.

Resumiendo, siete partidos del equipo blanquiazul contra Mou: cinco derrotas y dos empates.