El padre de Mourinho ganó el Teresa Herrera

Equipo del Vitória de Setúbal campeón de la Copa portuguesa en 1965. Félix Mourinho es el portero que está en el centro de la imagen | Vitória FC

Vuelve José Mourinho al banquillo de Riazor y lo hace para disputar por primera vez el torneo amistoso más antiguo del mundo, el Teresa Herrera. Esta longevidad propicia decenas de pequeñas historias, y que se produzcan hechos tan curiosos como el que se dará el próximo 12 de agosto: el técnico del Real Madrid disputará un torneo que su padre ganó en una ocasión.

Félix Mourinho fue un famoso portero portugués que llegó a ser una vez internacional. Jugó primero en el Vitória Futebol Clube (1958-1969) y después lo hizo en el Clube de Fútbol Os Belenenses (1969-1974). Tras su retirada del fútbol, inició su carrera como entrenador, donde ocupó los banquillos de Río Ave Futebol Club, Os Belenenses y Vitória, entre otros. Desde los 15 años, José ayudó a su padre realizando informes con datos y estadísticas de los rivales, además jugó al fútbol en equipos dirigidos por su progenitor, como el Amora o el Rio Ave.

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Félix falleció el 25 de junio de 2017, a los 79 años. El mayor éxito de su carrera fue la conquista de la Copa (Taça) de Portugal en 1965. La final se disputó el 4 de julio de 1965, y en ella el Vitória, con el padre de Mourinho bajo palos y Fernando Vaz como técnico, derrotó por 3-1 al Benfica, que en mayo había perdido la final de la Copa de Europa frente al Inter del coruñés Luisito Suárez.

Fue la primera vez que el Vitória ganó la Taça, y unos meses después, el 2 de septiembre de 1965, se enfrentó en un Teresa Herrera a partido único al Atlético de Madrid, campeón de Copa español, liderado por jugadores como Luis Aragonés, Ufarte o Abelardo y que contaba con Domingo Balmanya como técnico y con Vicente Calderón como presidente. La prensa vendió el choque como “una Recopa Ibérica”.

Cartel del Teresa Herrera de 1965 Biblioteca Miguel González Garcés

Los lusos desplegaron un fútbol “veloz, elegante y vistoso, muy alejado del tópico existente por aquel entonces que definía el fútbol luso como bronco y poco fluido”, escribe el historiador Héctor Pena en su libro ‘Auge y caída del trofeo Teresa Herrera’. Ese juego espectacular y la dureza empleada por los jugadores colchoneros provocó que los 25.000 espectadores presentes en el estadio de Riazor tomasen partido por el conjunto luso, que saltó al campo portando la bandera española.

Luis Aragonés batió a Félix Mourinho de penalti en el minuto 7 y adelantó a los madrileños en el marcador. Dos después, Oswaldo empató de falta para los lusos. El encuentro lo decidió con un golazo en el minuto 57 Jones, quien había sustituido al lesionado Aragonés. Durante la tradicional vuelta de honor, el respetable abucheó a los atléticos.

Listado de precios de las entradas del Teresa Herrera de 1965 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Regreso en 1968

El Vitória, de nuevo con Fernando Vaz como técnico, regresó a Riazor el 6 de julio de 1968, y ya lo hizo como doble campeón de la Taça, pues a su entorchado de 1965 había sumado otro en 1967. Llegaron a la ciudad el día 4 y realizaron dos entrenamientos (el 4 y el 5) en Riazor.

Su rival por el torneo fue el Rapid de Viena, que acababa de lograr el doblete y presumía de haber perdido solo cinco partidos de los últimos sesenta. Según cuenta Héctor Pena en el citado libro, “fue la final con un nivel de juego más bajo y gris de la historia de la competición hasta entonces” (e iban ya 23 ediciones). La asistencia fue muy pobre, 6.000 espectadores, entre ellos el seleccionador de España, el coruñés Eduardo Toba. Las pérdidas registradas rondaron el medio millón de pesetas, lo que planteó en la prensa el debate sobre si sería la última vez que se disputaría el torneo, que entonces tenía un fin benéfico.

Cartel del Teresa Herrera de 1968 Biblioteca Miguel González Garcés

El portero de los lusos no fue Félix Mourinho, sino Vital, que tuvo un gran protagonismo. El conjunto portugués se adelantó con un gol en fuera de juego de Arcanjo (m.5). Los austriacos acortaron por mediación del sueco Sven Lindman (m.33). Arcanjo anotó de nuevo al filo del descanso (m.44) y colocó el resultado definitivo: 2-1.

Según se recoge en la prensa de la época, Félix Mourinho formó parte de la expedición portuguesa, compuesta por quince jugadores. En la víspera, el técnico Fernando Vaz anunció que cada uno de los porteros jugaría una mitad del partido. Sin embargo, cambió de idea y finalmente Vital disputó todo el encuentro. Otra cosa hubiese ocurrido si el árbitro, Medina Iglesias, hubiese expulsado al meta luso por el brutal codazo que le pegó a Lindman.

Listado de precios del Teresa Herrera de 1968 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Finalizado el encuentro, los portugueses dieron la vuelta de honor entre ovaciones, al tiempo que el Rapid de Viena se retiró entre aplausos y el equipo arbitral entre silbidos.

José Mourinho tenía cinco años y cuatro meses cuando su padre alzó el Teresa Herrera. El próximo 12 de agosto tendrá 64 cuando se siente en el banquillo de Riazor para intentar repetir su triunfo.