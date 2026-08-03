Angeliño regresa por fin a casa

Angeliño celebra un gol con Gvardiol cuando ambos jugaban en el RB Leipzig DPL

Angeliño ya está desde este lunes, en Coverciano, donde el Dépor permanecerá concentrado en Italia hasta el viernes, y este martes por la mañana se someterá al reconocimiento médico que debe abrir la puerta a su contratación definitiva.

El acuerdo entre clubes llevaba semanas cocinándose. La ausencia del de Coristanco en la convocatoria de la Roma para la gira de pretemporada por Gales ya avisaba de que su salida estaba encarrilada, y en Trigoria el técnico Gian Piero Gasperini lo había apartado de sus planes. Angeliño, de 29 años, cierra así una etapa de dos temporadas y media en la capital italiana marcada por la bronquitis aguda sufrida en la 2025-26 que mermó su participación.

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La operación se cerrará en forma de cesión con opción de compra fijada en 2,5 millones de euros, según informa el periodista italiano Gianluca Di Marzio.

El Deportivo buscaba en el mercado un lateral izquierdo que le hiciese competencia a Quagliata, que hasta ahora era el único en la plantilla en esa posición. Y tras varios nombres encima de la mesa, la dirección deportiva consigue hacerse con el fichaje de Angeliño, a quien aún le restaban dos años más de contrato con la Roma.

“Mucha gente me pregunta si la selección es mi sueño, pues mira, mi sueño es jugar en el Dépor. Dentro de unos años espero jugar en el Dépor, es algo que sueño desde niño”, confesó el defensor a Diario AS cuando estaba en el mejor momento de su carrera en el RB Leipzig. Ese deseo se cumple seis años después y el futbolista de Coristanco podrá vestir la camiseta blanquiazul en Primera.

Angeliño se formó en el Luis Calvo y pasó por la cantera del Dépor entre 2007 y 2012, cuando el Manchester City se lo llevó a Inglaterra. Empezó una etapa de cesiones constantes —New York City, Girona, Mallorca, NAC Breda— hasta que el PSV lo fichó en firme en 2018.

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Su gran nivel en la Eredivisie hizo que el City ejecutara la recompra un año después, pero nunca cuajó con Guardiola: solo seis partidos antes de salir cedido al RB Leipzig en enero de 2020. Aun así, con los citizens sumó dos Copas de la Liga y una Community Shield.

En Leipzig alcanzó su mejor versión: 100 partidos, doce goles y 29 asistencias, más una Copa de Alemania. Tras dos temporadas y media notables, pasó cedido al Hoffenheim (2022) y después encadenó Galatasaray (título de liga turca) y Roma, equipo que acabó comprando su ficha. En la 2024-25 fue titular indiscutible en La Loba, pero el último curso se truncó por una bronquitis asmática severa que lo apartó casi seis meses de los terrenos de juego. El gallego cierra su paso por Roma con 80 partidos, cuatro goles y siete asistencias.

Alternativa a Quagliata

La dirección deportiva del club coruñés tenía como misión en este mercado buscar competencia para Giacomo Quagliata, un lateral que el pasado curso se ganó la confianza de Antonio Hidalgo y el cariño de la afición blanquiazul por su profundidad, su intensidad en los duelos y su capacidad para poner buenos centros en el juego corrido. El perfil del italiano es el de un carrilero puro, que necesita metros por delante para mostrar su mejor versión, aunque también ha rendido de forma notable como lateral al uso.

Con la incorporación de Angeliño, Antonio Hidalgo suma un futbolista experimentado y con un excelente pie izquierdo. El de Coristanco está habituado también a actuar en una estructura como la que montó Hidalgo el pasado curso, dejando la banda prácticamente completa para Quagliata. Hidalgo le dio altura a su lateral izquierdo y Angeliño es algo con lo que está cómodo, aunque no tiene la profundidad ni la energía inagotable que desprende el jugador italiano.

De hecho, el guante que tiene el gallego en su pie izquierdo le permite poner centros peligrosos sin necesidad de acercarse a la línea de fondo, un aspecto en el que puede recordar a Sergio Escudero, jugador al que sustituye en el carril zurdo.

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Además, la sensibilidad de Angeliño en su pie izquierdo le permite ser un factor más a tener en cuenta en la salida de balón, tanto por su facilidad para asociarse en corto como por su golpeo en largo en busca de los atacantes, ya sea en desmarques de apoyo o de ruptura. Es en esa fase donde su experiencia en Leipzig o Roma o Galatasaray puede pesar más que la de su competencia en el puesto, ya que Angeliño aporta una lectura de juego con balón que Quagliata no tiene tan asimilada en su repertorio futbolístico.

Nuevo comienzo

Ahora, el de Coristanco vuelve a casa con la ilusión de recuperar su mejor versión en el club de sus amores, al que siempre soñó con regresar. De hecho, se ha convertido en viral en las últimas semanas su aparición en la Televisión de Galicia, en el programa infantil y de jóvenes talentos Pequeno Gran Show. Con apenas nueve años, y enfundado con la camiseta roja del Luis Calvo, le dejó claro al presentador Paco Lodeiro que su deseo era jugar de mayor en el Dépor. Dicho y hecho, aunque con dos décadas de retraso.

Con la llegada de Angeliño, el Dépor firma su séptima incorporación del verano, tras las contrataciones del portero Leo Román, el central Bright Ede, los centrocampistas Teun Gijselhart y Lorenzo Amatucci, el atacante Jonathan Asp Jensen y el delantero Pierre-Emerick Aubameyang