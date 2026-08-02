Reaparición, susto y gol: la ajetreada tarde de Bright Ede

Bright Ede celebra su gol en Hamburgo RC DEPORTIVO

El encuentro de ayer supuso el regreso al once inicial del Dépor de uno de los nuevos fichajes de la plantilla. Se trata del central Bright Ede, al que unas molestias musculares le impidieron participar en los dos últimos encuentros. El polaco no estuvo presente ni ante en Lugo ni ante el Real Oviedo, y su bagaje como blanquiazul se limitaba al primer encuentro del verano, disputado ante el Compostela. En San Lázaro había disputado la primera parte del encuentro, formando la pareja de centrales junto a Arnau Comas.

En el choque de ayer en territorio alemán, esa volvió a ser la dupla de centrales titulares. Al margen de los ya referidos 45 minutos disputados en tierras santiaguesas, el duelo ante el St. Pauli era la primera oportunidad del joven zaguero para mostrar sus cualidades. Además, el encuentro serviría también para calibrar su estado físico después de varios días con molestias, sin poder entrenar con normalidad ni disputar minutos. Y Ede fue uno de los protagonistas.

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El polaco tuvo una primera parte relativamente tranquila, aunque cuando el descanso se acercaba se fue al suelo y se temió por una recaída. Sin embargo, aunque abandonó el terreno de juego durante unos breves instantes, pudo regresar al césped con normalidad. Parecía que iba a probarse hasta el descanso, y finalmente completó con normalidad el primer tiempo y se mantuvo en el equipo también en el tramo inicial del segundo acto.

Y antes de retirarse, tuvo tiempo para anotar su primer gol con la camiseta del Deportivo, que suponía en aquel momento la igualada en el marcador a un tanto. Fue en un saque de esquina botado desde la parte izquierda por Luismi Cruz. El andaluz puso el balón en el primer palo y el central polaco remató totalmente libre de marca. Su testarazo también superó al guardameta local, que se había quedado bajo palos en el saque de esquina. Su estirada no fue suficiente para evitar el tanto del central de la escuadra herculina.

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Así, Ede disputó una hora de partido en Hamburgo, en la que acumuló minutos y se estrenó como goleador.