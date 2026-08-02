El Dépor se instala en el corazón del fútbol italiano

La expedición del Dépor, a su llegada a Italia RC DEPORTIVO

Hay lugares que respiran fútbol y cuyo nombre, con solo ser mencionado, evoca al instante mitos, leyendas y recuerdos vinculados con el deporte rey. Coverciano es, sin ningún género de dudas, uno de ellos. Desde hace más de medio siglo, este lugar ubicado en las afueras de Florencia, en plena Toscana, es el hogar de la selección italiana de fútbol. En sus campos han crecido y entrenado auténticas leyendas de uno de los combinados nacionales más potentes y temidos del mundo, por mucho que ahora no atraviesen su mejor momento tras quedarse fuera de los tres últimos mundiales. En esas legendarias instalaciones se concentra ahora el Dépor, después de su fugaz paso por tierras alemanas. La escuadra de Antonio Hidalgo estará hasta el viernes en un lugar que, más allá de su historia, acoge también unas instalaciones modernas e ideales para cualquier equipo. Y es que en el Centro Tecnico Federale de la FIGC, que así se llama oficialmente, se cuida hasta el último detalle.

Además la selección absoluta italiana, tetracampeona mundial, en Coverciano también entrenan las 19 categorías inferiores de la Azurra. Es cuna de futuras estrellas y casa de las ya consolidadas. Fue inaugurada en 1958 y cuenta con cuatro campos de fútbol con las medidas reglamentarias, además de otros más pequeños en los que también se practican modalidades como el fútbol 7.

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Por todo ello, el Dépor tendrá a su disposición unas instalaciones idóneas para continuar su puesta a punto de cara a la próxima temporada en Primera División. Pero, además, estará alojado al mismo tiempo en un enclave con todas las comodidades. El hotel ubicado en Coverciano cuenta con 53 habitaciones dobles, además de pistas de tenis y piscina. Así, los jugadores del conjunto herculino tendrán tiempo para relajarse y desconectar.

Además, en Coverciano se puede visitar también el Museo del Calcio, una delicia para cualquier aficionado. Entre sus artículos únicos se incluyen las camisetas de la selección italiana campeona del mundo en 1934 y 1938, desde los triunfos con la Azzurra en 1982 y 2006 hasta su victoria en la Eurocopa 2020. Mitos como Maldini, Costacurta, Pirlo, Ancelotti, Baggio o Cannavaro son recordados como merecen en un lugar único.

Plan de trabajo

Durante esta concentración de casi una semana de duración, el Dépor jugará un nuevo partido amistoso. Dicho encuentro se disputará el jueves 6 de agosto a las 20.00 horas en el Stadio Curva Fiesole, donde el conjunto herculino se medirá a la ACF Fiorentina. El conjunto coruñés volverá a Coverciano después de ese encuentro, y permanecerá hasta el viernes en la casa de la selección italiana. Posteriormente, el sábado, tendrá lugar el segundo y último test en tierras italianas ante el Genoa CFC, a las 20.45 horas en el Stadio Luigi Ferraris.

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Con ese encuentro, el Dépor pondrá fin a su gira europea, que comenzó el pasado sábado con el amistoso en Hamburgo ante el Sankt Pauli que acabó con empate a dos goles. Aún así, el plato fuerte de la pretemporada quedará para la siguiente semana, en el que será el último ensayo antes del estreno liguero. El Real Madrid de José Mourinho se medirá a los de Antonio Hidalgo en una nueva edición del trofeo Teresa Herrera, que se disputará en Riazor el miércoles 12 de agosto a partido único. El siguiente duelo ya será con tres puntos en juego, ante el Elche, también en casa. Eso será el lunes 17 de agosto. A dos semanas de esa cita, el Dépor vela armas en Coverciano.