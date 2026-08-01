Amatucci: "Hemos competido muy bien los 120 minutos y salimos muy contentos"

Amatucci, durante el encuentro en Hamburgo RC DEPORTIVO

Después de disputar los primeros encuentros amistosos en Santiago de Compostela, Oviedo y Vilalba, el Dépor comenzó este sábado su gira fuera de las fronteras españolas. El encuentro en Hamburgo ante el St.Pauli fue solo la primera parada, ya que en los próximos días llegarán más encuentros amistosos y entrenamientos para la escuadra de Antonio Hidalgo.

“Fue un muy buen partido. Hemos competido muy bien en los 120 minutos y salimos contentos, aunque todavía hay cosas que mejorar. Todos los jugadores que han participado han competido a buen nivel, y eso es algo importante”, aseguró Amatucci, que fue uno de los titulares en el centro del campo del conjunto blanquiazul. “Cada vez queda menos para el inicio de la Liga, y tenemos que dar un paso adelante en los próximos partidos”, añadió el italiano.

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Próximas citas

Tras el duelo en Hamburgo, el Dépor todavía disputará dos encuentros más dentro de esta gira.

Tras su paso por Alemania, el próximo destino de los blanquiazules será Italia. Allí disputará el Dépor sus dos próximos encuentros amistosos. El primero de ellos se disputará el jueves 6 de agosto a las 20.00 horas en el Stadio Curva Fiesole, donde el conjunto herculino se medirá a la ACF Fiorentina, y el segundo test en tierras italianas será dos días después ante el Genoa CFC, a las 20.45 horas en el Stadio Luigi Ferraris. Se trata de dos equipos que militan en la Serie A y que harán que el Deportivo dé un salto de calidad en su pretemporada. Se medirá, por fin, a equipos de la máxima categoría.

Después, ya en A Coruña, llegará la disputa del Teresa Herrera ante el Real Madrid el 12 de agosto. Será cinco días antes del estreno liguero ante el Elche, que también tendrá lugar en Riazor.