Los jugadores celebran la victoria ante el Andorra en la antepenúltima jornada de la pasada temporada, muchos de ellos con la camiseta especial de entrenamiento de cuadros ARCHIVO DXT CAMPEÓN

La moda italiana ha marcado casi los dos últimos decenios del deportivismo, porque después de los ocho años de Lotto y los cuatro de Macron, Kappa firmó en 2021 como patrocinador técnico del club blanquiazul por cinco años.

El 7 de julio de 2021, el Deportivo y Kappa unen sus caminos oficialmente, porque el acuerdo se produce mucho antes, todavía con Fernando Vidal en la presidencia, antes de la renuncia de su consejo de administración y el aterrizaje de Antonio Couceiro en febrero de ese año. El primer equipo blanquiazul empieza por primera vez en su existencia una segunda campaña consecutiva en la tercera categoría del fútbol nacional. El contrato de un lustro incluye una importante novedad, no en cuanto a los diseños, ni a los colores de las equipaciones, sino a la administración de las DéporTiendas. Los espacios de venta creados por el club en el estadio (2001), Marineda City (2014) y calle Real (2019), además de la tienda web, pasan a manos de la marca transalpina después de dos decenios de autogestión. Primero, con empleados en nómina de la desaparecida empresa RCD Actividades y Servicios. Después, ya con trabajadores del propio Real Club Deportivo.

La centenaria marca nace en Turín en 1916, con el nombre de Maglificio Calzificio Torinese (MCT), fundada por Abramo Vitale. Sus trabajos primigenios, como indica el propio nombre de la empresa, se limitan a la producción de camisetas y calcetines, además de ropa interior. El nombre Kappa aparece inicialmente en 1958 y solamente en los calcetines casi por casualidad. Para diferenciar las tandas con taras un sello de la fábrica indica ‘K-KONTROLL’. Los dueños decidieron implantar la letra como marca comercial con su nombre en el alfabeto griego: Kappa. En 1967, Kappa es registrada de forma oficial y, un año después, nace el icónico logo que representa a un hombre y una mujer sentados espalda con espalda: el Omini.

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Sin embargo, no es hasta 1978 cuando la factoría piamontesa empieza a fabricar ropa deportiva. Su estreno se produce, como no puede ser de otra manera, equipando a uno de los equipos de su ciudad, la Juventus. Su salto a la fama, de todos modos, llega cuando viste al equipo de atletismo de Estados Unidos en los primeros Campeonatos del Mundo, en Helsinki de 1983 y, sobre todo, en los Juegos Olímpicos de Los Angeles de 1984, a través de un héroe deportivo de la época, el velocista y saltador Carl Lewis.

Kappa ya había dejado diseños legendarios, como la equipación de la Juventus a mediados de los años 80, con camiseta de media manga y pantalones mucho más largos de lo habitual en la época, o la colección que a finales de los 90 visten la propia Juventus, el Barcelona o el Athletic. Kappa también marca tendencia con su modelo Kombat, una innovadora camiseta elástica que se ciñe al cuerpo y que populariza la selección italiana, que la estrena en la Eurocopa 2000.

Uno de los diseños destacados, con el mapa de Galicia en la parte delantera de la camiseta ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Clásicos e innovadores

En la primera temporada de la empresa turinesa, Kappa y los departamentos de comunicación, comercial y marca del Dépor optan por una camiseta blanquiazul clásica y reformulan la camiseta de la bandera gallega con la cruz y la franja celeste de la grímpola del escudo deportivista. La tercera es negra, con dos franjas verticales centrales azul y blanca.

Galicia es la gran protagonista del segundo ejercicio, con una colección dedicada a ella. La camiseta blanquiazul, de franjas anchas y la central blanca, se denomina Galicia Azul. Los diferentes tonos azules simulan el color del mar. Galicia Verde simboliza la grandiosidad de los bosques y montes gallegos. Galicia Atlántica sustituye a la bandera gallega con una silueta del mapa de la costa desde las Rías Altas hasta la desembocadura del Miño.

La camiseta del Dépor inspirada en Brasil fue muy llamativa ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El año de la salida del barro, el Deportivo y Kappa paren una colección inspirada en América. La blanquiazul replica la utilizada en el primer viaje del equipo al otro lado del Atlántico, 70 años después. En la gallega, la franja la forman los nombres de todos los países americanos con Casa de Galicia o que han proporcionado algún jugador al Deportivo. La tercera, ‘A Dé Brasil’, homenajea a Bebeto y Mauro Silva en el 30º aniversario de su conquista de la Copa del Mundo con la Canarinha siendo futbolistas blanquiazules.

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En el regreso a Segunda aparece la figura de Arsenio Iglesias. La camiseta blanquiazul, bautizada como ‘Arsenio Estrela’ se inspira en una de las menos habituales y más bonitas que vistió el Zorro de Arteixo como futbolista del Deportivo, con franja central blanca. La gallega, ‘Arsenio Galego’, muestra una silueta suya levantando la Copa del Rey de 1995. La tercera, llamada ‘Arsenio Lenda’, recuerda su etapa de entrenador con una prenda inspirada en uno de los míticos chándals Umbro de la primera mitad de los 90.

El último servicio de Kappa al Deportivo ha sido a través de una primera equipación que rememora el diseño de Enrique Cabarcos que plasman Rox y Umbro en los años 90, una segunda que rinde homenaje a las naciones celtas y una tercera que reinterpreta la equipación roja de Adidas del debut en la Champions League. Todas ellas cuentan con un elemento común: las piezas del mosaico de la Rosa de los Vientos de la Torre de Hércules.

Cuatro diseños únicos

Además de los quince diseños habituales, Kappa también crea otras cuatro equipaciones que el Deportivo únicamente utiliza en una ocasión.

La primera es la equipación totalmente azul con la que juega en Riazor ante el Unionistas el 8 de enero de 2023, día del regreso de Lucas Pérez. La elástica está hecha con un tejido elaborado a partir de residuos plásticos recuperados de mares y océanos. Dos temporadas después, la marca italiana crea una equipación dorada y azul marino para conmemorar el 25º aniversario de la conquista de la Liga. La indumentaria solamente se utiliza en el partido liguero en Riazor contra el Granada.

En el último curso, Kappa propone dos equipaciones puntuales más que añadir a las tres habituales. En primer lugar, el Dépor viste ante el Ceuta un modelo Kombat, totalmente azul, en el marco de una conmemoración global del 25º aniversario de la creación de la innovadora camiseta elástica. Finalmente, recupera el diseño blanco con finas rayas azules de Rafrei para que el Deportivo juegue en El Alcoraz contra el Huesca en la novedosa Jornada Retro de LaLiga, en la que prácticamente todos los equipos de Primera y Segunda disputan sus encuentros con vestimentas vintage. Además, Kappa deja un último diseño con una camiseta de calentamiento ajedrezada en la que cada cuadro representa todas las camisetas del Deportivo durante estos cinco años.

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El compromiso con Kappa expiró el pasado 30 de junio tras cinco años de relación. El Omini de Kappa es el cuarto logo que más veces ha aparecido estampado en la camiseta del Dépor, tras los de Lotto (431), Joma (408) y Umbro (297). Un total de 245 partidos –212 oficiales y 33 amistosos– con una marca legendaria que da paso a otro de los mitos del deporte, Nike