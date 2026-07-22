La camiseta del Deportivo a través de sus marcas (X) | Macron, el flexible relevo italiano

Los jugadores del Dépor se abrazan tras ganar en Alcorcón con la rompedora y polémica camiseta de rayas horizontales de la temporada 2019-20 Archivo DXT Campeón

Italiana por italiana. Después de la longeva relación con Lotto, el Deportivo une su camino con el de Macron, firma transalpina de espíritu norteamericano, pues su nacimiento se produce en el ámbito del béisbol y su expansión continúa a través del baloncesto y el voleibol.

Macron nace en 1971, inicialmente como una tienda de venta de artículos deportivos en Bolonia. Su fundador, Cesare Tugnoli, consigue la exclusiva de la distribución en Italia de la marca deportiva norteamericana MacGregor. Tres años después, adquiere la empresa Record Sports y empieza a producir ropa de béisbol, baloncesto, voleibol y fútbol americano. Dos décadas después de su fundación, en 2001, se convierte en el fabricante de las réplicas de camisetas de equipos de la NBA para toda Europa. Ya en 1997 da el salto al fútbol, aunque su primer gran contrato no llega hasta 2001, cuando se convierte en el patrocinador técnico del equipo de su ciudad, el Bolonia. En 2005 firma a su primer club fuera de Italia, el Swansea City, y en 2009 da un paso de gigante al fabricar las camisetas de uno de los grandes clubes italianos, el Nápoles. Otro gran escaparate es el rugby. La fábrica boloñesa –ahora situada en Valsamoggia, a unos 20 kilómetros al oeste de la ciudad– provee en 2013 a la selección escocesa y en 2017 a la italiana.

El Deportivo trabaja con antelación en busca de una marca que le permita mayor flexibilidad y personalización en los diseños de las equipaciones. Ya desde el inicio de la última temporada de contrato con Lotto se barajan las primeras posibilidades: Castore y New Balance. Sin embargo, Macron aparece como la opción de cambio más atractiva.

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Contrato en vigor

El Deportivo y Macron se dan la mano el 2 de febrero de 2017, cuando todavía restan cinco meses de vínculo con Lotto. Según el informe anual de la UEFA The European Club Footballing Landscape. Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 2015, Macron es la cuarta marca de Europa en número de federaciones y clubes, al ser proveedor técnico con 15 equipos y una asociación nacional. El Deportivo se une así a los otros clubes de primer nivel a los que uniforma la marca boloñesa: Lazio, Cagliari y Bolonia en Italia; Niza en Francia; Sporting CP y Vitória de Guimaraes en Portugal, Levante en España; Crystal Palace y Stoke City en Inglaterra; Miami FC en Estados Unidos; Lanús en Argentina o Santiago Wanderers en Chile.

Según el contrato, Macron proporciona todas las prendas de juego, entrenamiento, paseo, calle y complementos de los 15 equipos del Deportivo durante cuatro temporadas, desde el curso 2017-18 hasta el 2020-21, ambos incluidos. Además, en el marco del patrocinio al Liceo, el club de hockey sobre patines también es vestido por la marca italiana, en una relación que todavía hoy, casi un decenio después, sigue en pie.

Álex Bergantiños, en un duelo ante el Zamora en la campaña 2020-21 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El equipo de diseño de Macron y los departamentos de imagen y comunicación del club comienzan a trabajar desde aquel día en estrecha colaboración para crear una colección única y exclusiva para el Club siguiendo la línea de imagen, marca e identidad del Deportivo con las aportaciones del estilo italiano.

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Durante las cuatro temporadas en que equipa al Dépor, Macron fabrica 13 equipaciones distintas, que el primer equipo masculino viste en 191 encuentros, 156 de carácter oficial y 35 amistosos. Los uniformes se dividen entre cinco blanquiazules, cuatro de la bandera de Galicia, uno negro, uno rojo, uno verde y uno azul marino. En la creación de la inmensa mayoría de ellos intervienen varios departamentos del club, como el de comunicación, con su director Gabriel Barrós y Lois Novo; el comercial, a través de Nacho Martínez Dopico y Belén Muñoz Díaz-Castroverde, y el de imagen, comandado por Borja Calvo, así como el director corporativo José González-Dans.

La primera serie de Macron para el Deportivo incluye un novedoso diseño de la equipación blanquiazul, bautizada como Mar. Por primera vez, el Dépor no luce una franja central. El azul y el blanco quedan divididos justo a partir del pico del cuello. Macron toma como referencia la elástica de ‘su’ Bolonia, que siempre ha lucido las franjas de ese modo.

La camiseta de la bandera gallega (Porto) luce una franja más ancha de lo normal y un cuello marinero, con varios nudos. La primera gran personalización llega en la tercera enseña (Faro), en la que la siuleta de la torre de Hércules, en un tono más brillante que el resto del tejido negro, se vislumbra en el costado izquierdo subiendo hacia el escudo.

Para el curso 2018-19, Macron teje dos camisetas icónicas ideadas desde la plaza de Pontevedra. Si la blanquiazul mantiene la esencia de siempre, con tres franjas azules y un elegante cuello mao (Alicerces 1906), la gallega y la tercera rompen moldes. La zamarra Letras Galegas pinta la franja de la bandera con la letra de Os Pinos, el himno escrito por Eduardo Pondal. La Noite Meiga, en varias tonalidades encarnadas, es un homenaje a la noche de San Juan coruñesa que, caprichos del destino, esa misma temporada acaba siendo la más triste por la derrota en el partido de vuelta del playoff de ascenso a Primera en Mallorca.

Camiseta con la bandera de Galicia ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Las rayas horizontales

La camiseta blanquiazul 2019-20 fue blanco de críticas por el cambio de la orientación de las franjas. Las rayas horizontales fueron un tributo a la bandera blanquiazul –el tejido que venden las mercerías siempre ha sido con esa disposición– y a las desaparecidas secciones deportivas, ya que muchos equipos del club, como el atletismo o el ciclismo, lucieron camisolas con ese tipo de bandas. El éxito de la Letras Galegas hizo repetir diseño en la segunda túnica, mientras que la tercera fue un homenaje al 75 aniversario de la inauguración del estadio, plasmado en los dos únicos elementos que siguen en pie desde 1944: el verde del terreno de juego y la silueta de la torre de maratón. Los cambios en los despachos motivan también un cambio de la primera equipación, ya considerada gafe por una parte de los aficionados. El Deportivo luce en Riazor, ante Racing de Santander y Cádiz, la camiseta blanquiazul de catálogo de Macron por orden de la nueva directiva, presidida por Fernando Vidal con Juan Carlos Rodríguez Cebrián como asesor.

Tras el descenso a Segunda B, el Deportivo rememora la conquista de su primera Copa del Rey en su 25º aniversario. El primer uniforme del curso 2020-21 (Pel’95) es una réplica exacta del diseño de Enrique Cabarcos. La tercera (Corazón’95) hace referencia a los héroes de aquel triunfo, cuyos nombres aparecen sobre una franja vertical dorada en un diseño en el que predomina el azul marino. La gallega (Galicia 20-21) luce la franja de la bandera a modo de brochazo, que por primera vez también se reproduce en la espalda.

Durante sus cuatro años como espónsor técnico, Macron da continuidad al buen gusto italiano, a lo que añade un plus: la posibilidad de que el club intervenga en la personalización de los diseños, para ofrecer un producto con espíritu, con carácter y con una historia que contar.