Héctor Pena: "Hay que escribir de la parte mala de la historia para no repetirla"

Héctor Pena, en los exteriores del Palacio de la Ópera, junto a la redacción de DXT Campeón Patricia G. Fraga

El historiador y periodista Héctor Pena (Santiago de Compostela, 1985) repasa en su último libro la etapa dramática vivida por el Dépor en los últimos años. En (DEP)or: A etapa negra do Deportivo (2010 – 2026) recapitula temporada por temporada todo lo ocurrido desde el descenso ante el Valencia en 2011 hasta el regreso a Primera División logrado hace tan solo unas semanas. Pena también es autor de otras obras destacadas como Historia del Trofeo Teresa Herrera (2015), Os nosos: futbolistas e adestradores que defenderon as cores do Celta e do Deportivo (2017, en coautoría con Noela Rey Méndez) o A Pioneira (2023), entre otras.

En el titular hace un juego de palabras en el que da a entender que el Dépor ha muerto. ¿Ha resucitado ahora?

Sí. Creo que el título da a entender el concepto de la peor época de la historia del club. Siempre se habla también de aquella longa noite de pedra, entre el 73 y el 91, que no se pisó Primera. Pero yo creo que esta, desde el descenso en 2011 hasta ahora con el ascenso, es peor todavía.

Sin embargo, en esos años también hay varias campañas en las que el equipo está en Primera División.

Sí, pero creo que ese descenso después de veinte años en Primera supuso un punto de inflexión que cambió totalmente la trayectoria del equipo. Para la gente de mi generación el Dépor es considerado un equipo de Primera y consolidado en esa categoría. En aquella temporada, yo no contemplaba un descenso, pero al final se produjo y eso lo cambió todo. Es cierto que se estuvo en Primera en algún tramo, pero fue una época muy mala no solo a nivel deportivo, sino también en otros aspectos como el social y el económico.

¿Cuál fue para usted el peor momento en estos años?

Tiene que ser el descenso a Segunda B. Yo empecé a escribir el libro en la pandemia. En aquel momento, el descenso aún no estaba certificado. Pero para mi, esa década entre 2010 y 2020 ya era suficientemente mala como para escribir el libro, aún sin ese descenso

Y después, se llegó incluso a coquetear con puestos de descenso a la cuarta categoría...

Claro. Mi idea era cerrar el libro en 2020, pero luego llegó lo peor. Le dedico un capítulo a cada temporada. Y cuento no solo lo que pasó en el campo, sino también todo lo que pasó fuera, con numerosas crisis extradeportivas. Al principio pensé que tendría que ampliar el libro una temporada más, pero no se ascendió en 2021. Y al año siguiente, lo mismo. Al final, se asciende a Segunda en 2024 y a Primera en 2026, y lógicamente ahí sí que era sin duda el momento de considerar este ciclo como finalizado.

¿Qué aspectos se pueden destacar de estos años en el plano deportivo?

Una de las cosas más llamativas e indicativas es la cantidad de altas y bajas que había en cada temporada. Era casi elaborar una plantilla nueva cada año, y así es imposible tener éxito. El único jugador que estuvo todas las temporadas en la tercera categoría y continúa en el equipo es Villares.

¿Qué jugadores destacaría en el aspecto negativo de todos los que han pasado por el club?

Realmente fueron tantos que es complicado. Se me viene a la cabeza Ola John, Diakité, Kakuta, Beto da Silva... Hay una larga lista de nombres.

Con los entrenadores sucedió lo mismo. También pasaron muchos por el club. ¿Lo destaca también?

Sí, el baile de entrenadores fue absoluto. No fui capaz de conseguir el dato de todo lo que gastó el Dépor en finiquitos en esos años. Es un dato que solo lo maneja club. Entre 2010 y 2020, fueron catorce entrenadores, y hay que tener en cuenta que Fernando Vázquez estuvo en dos etapas. Hubo muchas contrataciones random, que no encajan con la idiosincrasia ni del equipo ni la ciudad.

Uno de ellos fue Víctor Fernández, al que se le recuerda por una frase en la que habló de “ambiente de autodestrucción”. ¿Cree que al final el tiempo le dio la razón?

Esa frase la recojo en el prólogo del libro. Definía lo que era aquel equipo. Mucha tensión a nivel deportivo, institucional... Hubo muchas traumas en poco tiempo. Una guerra civil entre tinistas y lendoiristas, la desastrosa gestión que hizo el club cuando sucedió el asesinato de Jimmy, la ruina económica, el concurso de acreedores... Fueron demasiadas cosas.

Hemos hablado de muchos cambios de jugadores y entrenadores, pero también en el palco hubo muchos inquilinos...

Desde luego. Seguro que a muchos aficionados les costaría recordarlos ahora a todos, y eso que no fueron tantos años. Es una muestra más de esa inestabilidad en el club a la que nos habíamos acostumbrado.

Cambios de entrenadores, de jugadores, de presidentes... pero la afición siempre fiel. ¿Hasta qué punto fue eso decisivo?

Menos cuando se lo prohibieron, siempre hubo aficionados en las gradas. El Dépor, en ese aspecto, siempre fue de Primera.

Comenzó a escribir el libro durante la pandemia. ¿La idea de hacerlo también surge ahí o es anterior?

No, ya la tenía de antes. Ya veía que todo iba muy mal en el Dépor, pero tenía otras obligaciones laborales que me impedían ponerme a escribir. Con la pandemia y el hecho de tener que estar en casa, se abrió una ventana de oportunidad y me puse a escribir como un loco. En el confinamiento escribí las diez primeras temporadas, y luego seguí escribiendo cada temporada, año a año. Este año tenía pensado cerrarlo aunque no hubiese ascenso, porque además fue un año también muy tranquilo a nivel institucional. El ascenso fue el cierre perfecto y que da paso a una nueva era. Aunque el Dépor descendiese el año que viene, la situación no volvería a ser tan dramática. No hay que olvidar que el Deportivo estuvo a punto de desaparecer hace no tanto tiempo, aunque ahora las cosas vayan mejor.

¿Cree que el Dépor mantendrá la categoría?

Creo que el Dépor va a ir para arriba. Puede que el presidente se viniese un poco arriba al hablar de Europa, pero creo que en un par de años sí que puede ser. Cada vez hay más plazas y está todo más igualado.

Usted es historiador del fútbol, y también es deportivista. ¿Sería capaz de hacer un libro como este pero de otro equipo, por encargo? ¿O es necesario el vínculo sentimental?

Ser del equipo y vivir en la ciudad ayuda. Si viniese un señor de Madrid a hacer este libro, no tendría esa perspectiva. Lo podría haber hecho muy bien, claro, pero sería diferente. Cuando uno es historiador, intenta ser objetivo y escribir la realidad. Creo que se hacen un montón de libros de las cosas buenas, pero no es habitual hacer un libro como este, en el que se habla de lo malo. Y creo que es importante escribir de la parte mala de la historia, para tenerla presente y no repetirla.