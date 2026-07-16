Las protestas contra las nuevas medidas impuestas a los socios de Marathón Inferior toman la calle

La manifestación, a su paso por la calle San Andrés Javier Alborés

Un sector del deportivismo ha sacado a la calle la polémica por las nuevas medidas impuestas para renovar los abonos en Marathón Inferior. Al igual que hace una semana en la asamblea convocada ante el estadio, el llamamiento de la Federación de Peñas y de agrupaciones como Old Faces o Riazor Blues fue secundado por una parte de la afición del Deportivo. Todavía no sé habían cumplido las ocho de la tarde cuando cientos de personas ya deambulaban por la plaza de Pontevedra, buena parte de ellos con camiseta blanquiazul o con alguno de los modelos alternativos de otros colores, pero todas con el mismo escudo en el pecho.

A la hora fijada, eran ya cientos los aficionados presentes, y la cifra no paraba de aumentar cuando la manifestación convocada contra las medidas impuestas a los socios de Marathón Inferior para renovar su abono comenzaba su marcha a las 20.21 horas. El lema de la pancarta que presidía la protesta era el de "O Dépor somos nós", que también fue uno de los cánticos más repetidos. Pero no el único.

Numerosas personas se iban sumando durante el recorrido, hasta alcanzar una cifra final que según la Policía Nacional fue de 1.200 personas y de 3.000 según los organizadores. El camino entre la calle San Andrés y Rúa Nueva se desarrolló sin incidentes y con numerosas paradas para entonar más cánticos. "Esta hinchada nunca se rinde", "Depor si, Abanca no" o el recurrente "Yo quiero al club, quiero a la camiseta, los mercenarios se tienen que marchar", fueron alguna de las consignas más coreadas.

El Deportivo no prorrogará el convenio con la Federación de Peñas y abre un nuevo marco de colaboración Más información

La llegada a Rúa Nueva (nombre oficial de esa vía, tal y como reza en el callejero) se produjo a las 20:47 horas, bajo cánticos de "Diles que se vayan" y "Aquí estamos los delincuentes". Justo enfrente de la sede de Abanca, se entonaron proclamas como "Abanca, escoita, estamos en loita" o "O meu asento, o meu dereito".

Por último, los organizadores leyeron un escrito con sus reivindicaciones, muy similares a las ya expuestas la semana pasada en la concentración junto al estadio de Riazor. "O momento que estamos a vivir é tan histórico coma un partido decisivo, porque está en xogo o noso futuro, que nos queren arrebatar. Están a atentar contra a nosa identidade", expusieron. "As novas normas crean unha fractura social sen precedentes", añaden, y recalcaron que existe "discriminación" con los socios de Marathón Inferior. También señalaron a los medios de comunicación como presuntos colaboradores de la actual situación. "O club pretende manipular o relato utilizando a prensa. As normas da Liga non obligan a tomar estas medidas. Non é certo. En Riazor non hai grada de animación, igual que noutros estadios de Primera", aseguraron. También volvieron a mostrarse críticos con la subida de los precios de los abonos, que calificaron de "desorbitada".

A las 21.01 horas se dio por concluida la manifestación, aunque dejaron la puerta abierta a la celebración de nuevos actos de protesta en caso de que no se produzcan avances en los próximos días. Una señora que pasaba por allí se dirigió entonces a uno de los presentes: "Oye, ¿y cómo quedó el Deportivo".