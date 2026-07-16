La camiseta del Deportivo a través de sus marcas (VIII) | Canterbury, el breve vuelo de los tres kiwis

Pablo Amo, con la camiseta de Canterbury en la temporada 2007-08 ARCHIVO DXT

Posiblemente los diseños más bonitos y las prendas de mayor calidad que jamás haya lucido el Deportivo sean culpa de Canterbury of New Zealand, el fabricante de las antípodas procedente del mundo del rugby con el que el club coruñés rescindió contrato.

El Deportivo y Canterbury unen sus caminos el 1 de agosto de 2007. El contrato de patrocinio publicitario, suministro, provisión y derechos de marketing es por un período de cuatro temporadas, de la 2007-08 a la conclusión de la 2010-11. Sin embargo, la fábrica neozelandesa solo viste a los blanquiazules las dos primeras por culpa de sus problemas económicos.

A las 00.40 horas del 1 de julio de 2009, el Deportivo emite un comunicado en su página web en el que da por finalizada su vinculación con la marca de los tres kiwis e inicia su periplo al lado de la italiana Lotto.

“Habiéndose resuelto en principio el contrato de suministro de material deportivo con Canterbury Europe Limited por causas imputables a ésta, y estando en la actualidad pendiente de la resolución que al respecto se dicte por la Comisión de Arbitraje correspondiente, nos hemos visto obligados a solicitar el envío de material deportivo a la firma Lotto mediante el oportuno acuerdo con efectos del 1 de julio del corriente año”, explica el texto oficial del club.

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Dos semanas después, el 14 de julio de 2009, los medios de comunicación se hacen eco de la noticia de la BBC en la que se apunta a que Canterbury Europe Limited, la filial europea del Grupo Canterbury con la que el Deportivo suscribe contrato, es intervenida judicialmente, quedando en manos de la empresa auditora KPMG. Se hace referencia en las informaciones a que “la suspensión de pagos refleja las consecuencias de un comercio difícil después de un período en cual Canterbury Europe hubiese intentado ampliar, desafortunadamente, sus miras hacia otros deportes”. Además, “la firma también se ha visto afectada por la depreciación de la libra, que se transmite en un aumento del coste de sus importaciones de Asia de Este”.

De la calle al rugby

Canterbury Clothing Company es fundada en 1904 por tres inmigrante ingleses en Nueva Zelanda. John Lane, Pringle Walker y Alfred Rudkin deciden fabricar ropa de calle en la región neozelandesa de Canterbury, de ahí el nombre. El primer giro a su historia se produce en la segunda década del siglo XX, cuando se dedican a confeccionar uniformes para los militares australianos y neozelandeses en la I Guerra Mundial. El segundo y más importante se produce después del conflicto, ya que es cuando manufacturan por primera vez una prenda deportiva. Nada más y nada menos que los polos de los All Blacks, la legendaria selección neozelandesa de rugby.

A partir de ahí, Canterbury of New Zealand construye un camino de varias décadas de relación prácticamente exclusiva con el deporte del balón oval. La fábrica neozelandesa llega a vestir a cuatro selecciones del torneo Seis Naciones (Inglaterra, Escocia, Italia, Irlanda), además de los Springboks de Sudáfrica, los Wallabies de Australia, y otros importantes combinados nacionales como Japón, Canadá, Fiyi, Samoa, Tonga e incluso España.

En el mundo del fútbol desembarca a lo grande. Al mismo tiempo se introduce en la Liga española de la mano del Dépor y en la Premier League vistiendo a un pequeño aunque potente equipo del momento, el Portsmouth. El conjunto de la costa sur acaba de finalizar noveno en el campeonato inglés y, en su primera campaña con Canterbury, la 2007-08, sube un peldaño más. Es el Portsmouth de David James, Sol Campbell, Sulley Muntari, Niko Kranjcar, Lass Diarra, Jermaine Defoe y Nwankwo Kanu. A la temporada siguiente, 2008-09, se suma al campeonato francés con el Lille y al neerlandés con el AZ Alkmaar, al que solamente viste durante ese ejercicio. Los galos y los ingleses conservan sus equipaciones hasta 2010, un año después de la cancelación del compromiso por parte del Deportivo.

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Tras la intervención judicial, en el mismo año 2009 la multinacional británica JD Sports adquiere el brazo europeo de Canterbury y los derechos mundiales de la marca por 7,5 millones de euros. Tres años después, JD Sports la vende por más del triple (26,2 millones de euros) al Grupo Pentland, que aglomera otros clásicos como Ellesse, Kickers, Lacoste, Mitre o Speedo.

Fabricación lejana

Canterbury of New Zealand trae al Deportivo diseños novedosos y máxima calidad, pero el hándicap del transporte, ya que fabrica en su propio país y en Taiwán. Algunos empleados del club blanquiazul en aquellos tiempos destacan las dificultades operativas y de transporte del material durante aquellas dos temporadas, la segunda de ellas, además, la última en que el Deportivo disputa una competición europea, la Copa de la UEFA 2008-09.

En cuanto a los diseños, Canterbury of New Zealand inunda de elegancia las prendas deportivistas, que son cinco distintas: una blanquiazul, dos negras y dos rojas. Los elementos y ribetes dorados aparecen en cinco de las seis, con la única excepción de la encarnada de la segunda campaña. La camiseta blanquiazul lleva al centro la menos habitual franja blanca y un cuello de pico, con el escudo en el centro. La primera negra lo es por completo, mientras que la segunda, de aspecto más brillante, tiene dos tonos oscuros. En cuanto a las rojas, la del curso 2007-08 adquiere un tono más encarnado, mientras que la última –también brillante como la negra– tiene el cuello, las mangas y los laterales de los calzones en blanco. Merecen mención especial por la extraordinaria calidad de sus tejidos, que recuerdan a los viejos polos de rugby, las camisetas de portero, las sudaderas de piel de melocotón o los chubasqueros, así como los chándals y las bolsas de viaje.

Mista celebra un gol con la camiseta de Canterbury sin publicidad ARCHIVO DXT

Cabe reseñar, que pese a los escasos diseños, quizá sean las camisetas que más veces han cambiado de publicidad. Al menos la blanquiazul, que el equipo lució en el curso 2007-08 primero con Fadesa y después con Martinsa Fadesa y en el 2008-09 al principio sin patrocinador y más adelante con Estrella Galicia. La etiqueta de la cerveza coruñesa aparece por primera vez en la elástica el 15 de marzo de 2009, en partido de Primera División en El Molinón (3-2).

Fueron solo 113 partidos –94 oficiales y 19 amistosos–, pero los tres kiwis de Canterbury of New Zealand, pese a la distancia, llegaron lejos por sus diseños y su calidad.