Asp, la última apuesta ‘extrema’ del Deportivo

Asp Jensen posa con la camiseta del Deportivo en Riazor RCD

No es, específicamente, un extremo. Pero sí es la última apuesta para la banda de un Deportivo que, en los últimos años, no ha venido encontrado demasiado acierto a la hora de elegir a sus fichajes para reforzar los pasillos exteriores del ataque. Jonathan Asp Jensen es el elegido para dotar de amenaza a la segunda línea de ataque del Dépor en Primera División y reforzar unos carriles exteriores —principalmente el izquierdo— que han sido uno de los debes a la hora de acudir al mercado por parte del equipo blanquiazul en los últimos años.

Luismi Cruz es el último futbolista en llegar para dotar de soluciones ofensivas las bandas del conjunto herculino. Y con el andaluz, la dirección de fútbol del club acertó. Aunque la gran explosión el pasado curso del exjugador del Tenerife se produjo cuando se apartó del pasillo derecho del ataque y pisó más zonas interiores.

Cruz había sido, hasta la llegada del canterano del Bayern Munich, la última incorporación para reforzar unas posiciones que venían estando malditas. Con Yeremay Hernández y David Mella como dueños de manera casi indefinida de los exteriores del Dépor, la entidad acumulaba años errando el tiro a la hora de dotar de competencia a sus canteranos.

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No acertó Fernando Soriano en su primer verano como director deportivo, cuando incorporó a Berto Cayarga y a Pablo Valcarce. El asturiano y el berciano llegaban a la entidad como dos futbolistas que debían ser referenciales en la tercera categoría. Sin embargo, estuvieron lejos de cumplir las expectativas.

Valcarce llegó a Riazor después de tres notables temporadas en Segunda División. El extremo derecho no continuó en Burgos y decidió dar un paso atrás a nivel deportivo, bajando a Primera Federación, para volver a recuperar su estatus en el fútbol profesional de la mano del conjunto coruñés. Nada más lejos de la realidad, pues con tan solo 30 años, inició un declive que no ha tenido freno todavía.

En el Dépor, entre malos rendimientos y lesiones no llegó a los 600 minutos en liga. Tras su pobre nivel, el club y el futbolista llegaron a un acuerdo para rescindir el vínculo que les unía. Pero la carta de libertad no sirvió de impulso para relanzar su carrera. Porque en enero del 2025, después de varios meses sin equipo, se incorporó a la UD Logroñés de Segunda Federación, con la que apenas disputó tres encuentros. Desde entonces, no se le conoce equipo.

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Mientras, Berto Cayarga sí ha tenido más continuidad desde que saliese del Deportivo en el verano del 2023, tras quedarse también muy lejos de cumplir con el papel esperado como deportivista. Después de jugar apenas 400 minutos bajo las órdenes de Idiakez, se fue al Real Unión, con el que descendió a Segunda Federación. Sin embargo, él se quedó en Primera y, de paso, regresó a casa. Lo hizo aprovechando el ascenso a la división de bronce del Real Avilés, con el que ha recuperado la continuidad esta última temporada (35 partidos y casi 2.600 minutos).

Se quedaron muy alejados de las expectativas Valcarce y Cayarga, como también lo sucedió a Luis Quintero, el futbolista incorporado en enero del 2024 para solventar los problemas en las bandas. El canterano del Villarreal, cedido, apenas disputó media hora en total con la camiseta blanquiazul y no se ganó continuar como blanquiazul.

Ni Gauto, ni Herrera

Sí siguió como deportivista tras el ascenso Davo. El delantero tenía una cláusula de compra obligatoria en caso de salto de categoría del equipo coruñés. Y eso provocó que continuase vistiendo de blanquiazul al menos durante la primera vuelta de la campaña 2024-25.

Sin ser una apuesta para jugar en banda sino un segundo punta que acabó jugando por necesidad como extremo en muchas ocasiones, el asturiano fue otra de las apuestas fallidas dentro de los futbolistas encargados de jugar en los carriles externos.

Pero Davo, que ya había dejado dudas en Primera Federación —a pesar de anotar varios goles determinantes—, no tuvo continuidad en Segunda y acabó yéndose cedido al Murcia antes de firmar por el Penafiel, club bajo la misma propiedad.

Por aquel entonces, en el club herculino ya militaban Cristian Herrera y Juan Gauto. El canario, también bajo esa perspectiva de segundo punta que puede jugar en banda, ha tenido escaso éxito en el verde, después de 49 partidos pero menos de 1.200 minutos en las dos temporadas que vistió de blanquaizul. Una fue la que duró el argentino, cedido por el Basilea y muy lejos del potencial que enseñó en Argentina y que le hizo ser fichado por el conjunto suizo. El argentino fue el penúltimo intento del club por encontrar punzones exteriores.