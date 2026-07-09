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Deportivo

La subida de los abonos no frena a la afición del Dépor: "Se queremos o equipo en Primeira, hai que pagar" 

Numerosos seguidores asumen tener que hacer un esfuerzo extra tras el ascenso

Sergio Baltar
09/07/2026 18:28
Un aficionado, en la OAD en el estadio de Riazor
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Desde que se conocieron los precios de los abonos del Deportivo para la temporada 2026-27, las reacciones no se han hecho esperar. Lo cierto es que incluyen una subida de entre el 34 y el 68% en función de la grada, por lo que todos los que quieran ver al Dépor en Primera División tendrán que hacer un esfuerzo económico extra con respecto a la pasada temporada.

Evidentemente, esta situación ha generado numerosas opiniones, muchas de ellas en contra de la subida. La TVG quiso conocer la postura de diferentes aficionados, y dio voz a algunos de ellos. En su reportaje, destaca la intervención de una voz autorizada como Carlos Carballal, miembro da 'Torcida da Cabaña' y actual vicepresidente de la Federación de Peñas del Deportivo. "Se queremos ter o equipo en Primeira e bos xogadores, hai que pagar. Igual que o que quere ir a comer ben a un restaurante, ten que pagar", afirmó tajante.

La afición blanquiazul no falló en un encuentro decisivo

El Deportivo lanza su campaña de abonos para la temporada 2026-27

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Es una opinión que comparten otros de los encuestados, aunque entre ellos también hay quien lamenta el hecho de tener que pagar más.

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