La subida de los abonos no frena a la afición del Dépor: "Se queremos o equipo en Primeira, hai que pagar"
Numerosos seguidores asumen tener que hacer un esfuerzo extra tras el ascenso
Desde que se conocieron los precios de los abonos del Deportivo para la temporada 2026-27, las reacciones no se han hecho esperar. Lo cierto es que incluyen una subida de entre el 34 y el 68% en función de la grada, por lo que todos los que quieran ver al Dépor en Primera División tendrán que hacer un esfuerzo económico extra con respecto a la pasada temporada.
Evidentemente, esta situación ha generado numerosas opiniones, muchas de ellas en contra de la subida. La TVG quiso conocer la postura de diferentes aficionados, y dio voz a algunos de ellos. En su reportaje, destaca la intervención de una voz autorizada como Carlos Carballal, miembro da 'Torcida da Cabaña' y actual vicepresidente de la Federación de Peñas del Deportivo. "Se queremos ter o equipo en Primeira e bos xogadores, hai que pagar. Igual que o que quere ir a comer ben a un restaurante, ten que pagar", afirmó tajante.
Es una opinión que comparten otros de los encuestados, aunque entre ellos también hay quien lamenta el hecho de tener que pagar más.