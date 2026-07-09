Convocan una manifestación contra las nuevas normas para ser socio del Deportivo en Marathon Inferior

Cientos de personas acudieron al la manifestación junto a la Torre de Marathon German Barreiros

La imposición de ciertos requisitos a los socios de la grada de Marathon Inferior por parte del Deportivo para renovar su carné ha generado una reacción de la Federación de Peñas y grupos de aficionados como Riazor Blues o Old Faces. En ese sentido, en la tarde de este jueves celebraron una asamblea junto a la Torre de Maratón, en los exteriores del estadio de Riazor, en la que quedó constancia de ese descontento, que también se hizo extensivo a la subida de los precios de los abonos anuales.

Varios centenares de aficionados acudieron a la cita, en la que las asociaciones referidas incidieron en su mensaje. Calificaron las medidas como una "discriminación intolerable" y consideran que se cierne sobre todas las personas que acuden a esa grada de Riazor una "presunción de culpabilidad". Además de volver a instar a los seguidores a que no renueven sus abonos, anunciaron la convocatoria de una manifestación que se celebrará en los próximos días en una fecha de la que informarán en cuanto sea posible.

En esencia, el club obliga ahora a cumplir a los inquilinos de esa grada unas condiciones específicas y reforzadas de identificación, acceso, permanencia, control y comportamiento, que no se aplican de la misma manera en el resto del estadio. Además, para los socios de Marathon Inferior , se exige también la asistencia presencial para renovar el abono.

Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces ruegan a los socios de Marathon Inferior que no renueven mientras el club no rectifique Más información

En la última reunión del Foro Social del Deportivo, celebrada el pasado lunes, desde el club se planteó la posibilidad de que estas medidas no afectasen a toda la grada de Marathon Inferior, sino solo a una parte de ella, la ubicada en el centro detrás de la portería. Para compensar las nuevas imposiciones, los ocupantes de esos asientos disfrutarían de unos abonos más baratos, pero finalmente no se llegó a un acuerdo en ese sentido. Y es que la gran mayoría de los afectados no estaban cómodos con este tipo de grada, al estilo de las denominadas gradas de animación que ya existen en otros estadios de Primera División. Antes de la celebración del foro, desde el club ya se había tanteado a Riazor Blues sobre esa propuesta de acotar las medidas únicamente a una parte de Marathon inferior. Los afectados serían en torno a los 1.200. Finalmente, las medidas se aplicarán a todo ese fondo y sin reducción alguna de precio, ante la falta de acuerdo.

Esto fue confirmado en la asamblea por uno de los portavoces. "Nos han ofrecido abonos más baratos y hemos dicho que no. O pagamos todos lo mismo, o nada. Aquí vamos todos a una", aseguró.

Los asistentes corearon cánticos como "o Dépor somos nós" y "odio eterno al fútbol moderno", así como otros contra el presidente de La Liga, Javier Tebas.