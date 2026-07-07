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Deportivo

El Dépor ya está de nuevo sobre el césped de Abegondo

Los tres primeros fichajes ya estuvieron a las órdenes de Antonio Hidalgo

Omar Bello
Omar Bello
07/07/2026 23:50
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Entrenamiento del Dépor, este martes en Abegondo
Patricia G. Fraga
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Después de que el lunes se llevasen a cabo las pruebas físicas y médicas, el Deportivo comenzó este martes a trabajar en el terreno de juego en el que fue el primer entrenamiento sobre el verde como nuevo equipo de Primera División. Antonio Hidalgo dirigió la sesión, en una jornada en la que ya trabajaron con el resto de sus compañeros los tres fichajes que hasta el momento ha cerrado el equipo blanquiazul.

Se trata del mediocentro holandés Teun Gijselhart, del guardameta Leo Román y del defensa central Bright Ede, en el que para ellos el estreno con sus nuevos compañeros. Lo que para ellos era un debut, para el resto de sus compañeros fue una jornada de reencuentros sobre el terreno de juego, pocas semanas después de vivir juntos el histórico ascenso a la máxima categoría.

Bright Ede en un partido de la Liga polaca

Oficial | Bright Ede ya es nuevo jugador del Deportivo

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Los héroes del ascenso volvieron a vestirse de corto con el Dépor. Durante las vacaciones se especuló mucho con la situación de Yeremay y sobre su continuidad en la entidad blanquiazul. Pero el canario prometió que estaría en Abegondo para iniciar la temporada. Y cumplió. También sobre el césped estaba David Mella, que se perdió el tramo final de la pasada temporada tras pasar por el quirófano. Ahora, tras un verano en el que tuvo que realizar trabajo por su cuenta, apura su puesta a punto.

Con el puesto en juego

Además de los nuevos fichajes, cabe destacar que sobre el terreno de juego de Abegondo también se ejercitaron algunos jugadores cuya continuidad en  la plantilla no está garantizada este verano. Para todos ellos, esta pretemporada cobra especial importancia, ya que su principal misión es la de convencer a Antonio Hidalgo de que tienen un sitio en la plantilla blanquiazul.

Es el caso de jugadores como Patiño o José Ángel, que forman parte de una plantilla con un centro del campo cada vez más poblado. Los dos estaban en la plantilla del año pasado, pero eso no les garantiza la continuidad.

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Las imágenes del primer entrenamiento del Dépor

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Lo mismo sucede con otros hombres como Arnau Comas. Su posición, la de central, también se ha reforzado en este verano con la llegada al plantel de Bright Ede. Incluso en la delantera podía haber novedades, ya que Zakaria Eddahchouri tampoco tiene plaza fija en la plantilla.

En todo caso, es solo el punto de partida de una pretemporada intensa, en la que los amistosos también jugarán un papel clave. El trabajo continuará en la mañana de hoy, miércoles, en Abegondo.

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