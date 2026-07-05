El Deportivo 2026-27 echa a andar este lunes con 27 futbolistas

Un entrenamiento del Deportivo en Abegondo durante el pasado veranoEntrenamiento del Deportivo en Abegondo Carlota Blanco

El Deportivo 2026-27 echa a andar este lunes, según ha comunicado el propio club. A pesar de que para muchos futbolistas todavía no ha terminado la temporada 2025-26 debido al Mundial, los blanquiazules ya piensan en su regreso a Primera y empezarán a trabajar este 6 de julio en Abegondo para ponerse de nuevo a tono.

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Para comenzar a trabajar están citados un total de 27 futbolistas, entre los que están incluidos las últimas incorporaciones del equipo: Leo Román y Teun Gijselhart. Con contrato en la plantilla hay más jugadores, lo que deja seis ausencias en esta primera "convocatoria": Luis Chacón, Petxarromán, Bouldini, Diego Gómez, Rubén López y Jairo Noriega.

Estos seis futbolistas tienen en común que la temporada pasada jugaron lejos de A Coruña en calidad de cedidos , por lo que se da por hechos que su continuidad en la máxima categoría es verdaderamente complicada.

En ese sentido, la salida más avanzada es la de Luis Chacón, que jugó cedido en la Cultural Leonesa las dos últimas campañas. Su destino más probable es el Real Valladolid, que convenció al futbolista con una oferta que incluye un contrato de larga duración. Sin embargo, no termina de cerrarse el acuerdo con el Deportivo. Desde el club herculino no niegan el interés de los pucelanos, pero la oferta no acaba de convencer. De hecho, el Leganés había hecho llegar a la entidad una propuesta que parecía satisfacer más al Deportivo.

La salida del mediapunta gallego no será la única. Otro de los hombres que regresan al equipo en verano es el delantero Bouldini. Este año jugó cedido en el Granada, en una operación de intercambio con Stoichkov. El ariete tampoco convenció en la escuadra nazarí, y ahora vuelve a la disciplina blanquiazul.

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En una situación similar a la de Bouldini se encuentra Petxarromán. La temporada pasada formó parte de la plantilla del Andorra, en Segunda División. Sin embargo, tampoco aprovechó la cesión para ganarse un hueco en el Deportivo. Además, la presencia de Adri Altimira y la reciente renovación de Ximo Navarro hacen que no exista ninguna opción de que pudiese quedarse.

Quienes sí estarán en Abegondo serán Kevin Sánchez y Adrián Guerrero, que a pesar de haber estado cedidos el curso pasado, sí han sido citados por el cuerpo técnico de Antonio Hidalgo para empezar la temporada con el Dépor. A ellos se une el fabrilista Xabi Campos, que reforzará la parcela defensiva del equipo durante los primeros entrenamientos de la pretemporada, además de los canteranos ya asentados en el primer equipo Noé Carrillo, Samu Fernández y Bil Nsongo.

La lista de futbolistas citados por Antonio Hidalgo para dar comienzo a esta pretemporada la conforman: Germán Parreño, Adrià Altimira, Arnau Comas, Lucas Noubi, Dani Barcia, Charlie Patiño, Diego Villares, Zakaria Eddahchouri, Yeremay Hernández, David Mella, Giacomo Quagliata, Eric Puerto, Ricardo Rodríguez 'Riki', Miguel Loureiro, Teun Gijselhart, Luismi Cruz, Jose Ángel Jurado, Mario Soriano, Ximo Navarro, Álvaro Ferllo, Leo Román, Samu Fernández, Bil Nsongo, Noé Carrillo, Kevin Sánchez, Adrián Guerrero y Xabi Campos.

La plantilla deportivista está citada mañana lunes a las 8.30 horas en el Dépor Training Center para llevar a cabo los exámenes médicos y físicos rutinarios. También se les harán pruebas cardiológicas en el centro hospitalario de referencia del club, a las que los jugadores asistirán por grupos. Las pruebas se completarán el martes 7, mismo día en el que tendrá lugar el primer entrenamiento sobre el césped de los campos 2 y 3 de Abegondo a las 17.00 horas.

El Dépor empieza así su puesta a tono de cara al regreso a Primera División con la vista puesta en el debut contra el Elche del fin de semana del 15 y 16 de agosto. Los blanquiazules volverán a jugar un partido de la máxima categoría del fútbol español ocho años después y podrán hacerlo frente a su público.