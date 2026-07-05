El club trabaja en las salidas para hacer hueco a los fichajes

Bouldini, durante el Dépor-Burgos en Riazor de inicios de la 2025-26 Quintana

A medida que avanza el verano, el Dépor va perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada. Aunque el equipo todavía no ha regresado a los entrenamientos, ya están confirmados dos nuevos fichajes para el próximo curso. Se trata del guardameta Leo Román, que llega procedente del Mallorca, y del centrocampista Teun Gijselhart. A ellos se unirán, previsiblemente, otras contrataciones, lo que hace necesario que desde el club se dé salida a aquellos jugadores que no encajan en el nuevo proyecto de Primera División.

Hay varios jugadores que la temporada pasada estuvieron cedidos en otros equipos. Lo cierto es que se trata de futbolistas que no tenían cabida en la plantilla de Segunda División, por lo que se da por hechos que su continuidad en la máxima categoría es verdaderamente complicada.

En ese sentido, la salida más avanzada es la de Luis Chacón, que jugó cedido en la Cultural Leonesa las dos últimas campañas. Su destino más probable es el Real Valladolid, que convenció al futbolista con una oferta que incluye un contrato de larga duración. Sin embargo, no termina de cerrarse el acuerdo con el Deportivo. Desde el club herculino no niegan el interés de los pucelanos, pero la oferta no acaba de convencer. De hecho, el Leganés había hecho llegar a la entidad una propuesta que parecía satisfacer más al Deportivo.

El Deportivo argumenta su inversión: las 8 claves del fichaje de Leo Román Más información

La salida del mediapunta gallego no será la única. Otro de los hombres que regresan al equipo en verano es el delantero Bouldini. Este año jugó cedido en el Granada, en una operación de intercambio con Stoichkov. El ariete tampoco convenció en la escuadra nazarí, y ahora vuelve a la disciplina blanquiazul. Pero sus opciones de quedarse son escasas y se le busca una salida, en una posición en la que el Deportivo irá al mercado a reforzarse. De hecho, el Dépor intentará hacerse con los servicios de Fede Viñas.

En una situación similar a la de Bouldini se encuentra Petxarromán. La temporada pasada formó parte de la plantilla del Andorra, en Segunda División. Sin embargo, tampoco aprovechó la cesión para ganarse un hueco en el Deportivo. Además, la presencia de Adri Altimira y la reciente renovación de Ximo Navarro hacen que no exista ninguna opción de que pudiese quedarse. Ha sonado para varios equipos de Segunda, pero no hay ofertas en firme por el momento.

Entre los cedidos el año pasado, el club analizará caso por caso la situación de cada uno de ellos, ya que contar con un filial en Primera RFEF abre para ellos más posibilidades. Es el caso de Jairo, Kevin, Diego Gómez y Rubén López.

El Deportivo logra frenar la primera oleada por Yeremay Más información

Además, hay jugadores con contrato en vigor que estuvieron en la plantilla del ascenso pero cuya continuidad no está garantizada. Es el caso del meta Puerto, que tiene difícil seguir, y de hombres como José Ángel o Patiño, que deberán convencer a Hidalgo en pretemporada. Además, puede haber salidas en función de los fichajes. De hecho, la llegada de Leo Román hace que el futuro de Ferllo sea incierto.