El Deportivo se lanza a por el fichaje de Fede Viñas

Fede Viñas, en una celebración con la selección uruguaya Alberto Boal (EFE)

El Deportivo sigue trabajando en reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Por el momento, la entidad ya ha cerrado la contratación del centrocampista holandés Teun Gijselhart y del guardameta Leo Román, previo pago de su cláusula de rescisión de nueve millones de euros al Mallorca. Ahora, otra de las posiciones en las que se busca incorporar a un efectivo de garantías es la parcela ofensiva. Y uno de los nombres que más gusta en el club es el de Fede Viñas.

En las dos últimas temporadas, el delantero uruguayo militó en el Real Oviedo, en calidad de cedido por el Club León mexicano. Con la escuadra asturiana consiguió el ascenso a Primera División en la 2024-25, aunque en el curso siguiente sufrió también en primera persona la pérdida de la categoría con el descenso de los ovetenses. Aún así, esa experiencia le sirvió para acumular minutos en la Liga española.

En su primera temporada en Oviedo, la que disputó en Segunda División, Fede Viñas participó en 19 encuentros en los que tan solo consiguió anotar un gol. En la campaña siguiente, aumentó su protagonismo en Primera, lo cual también se notó en sus cifras goleadoras. Así, jugó 25 partidos y fue autor de nueve goles, y también anotó un tanto en el único encuentro de Copa del Rey que disputó. Sus números, eso sí, no sirvieron para evitar el descenso del Real Oviedo, que siempre estuvo en la parte baja de la tabla y acabó certificando su descenso.

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Una vez completada su cesión en el Real Oviedo, Fede Viñas regresa ahora a su club de origen, el León mexicano. Todavía tiene un año de contrato con su actual equipo, aunque el jugador ya ha manifestado que estaría dispuesto a seguir en la Liga española. En ese sentido, el Dépor es un club que podría cumplir con esa expectativa. La entidad blanquiazul buscaría un acuerdo con el León para poder incorporar ya este verano al atacante, que acaba de cumplir 28 años.

Fede Viñas es internacional absoluto con la selección uruguaya. De hecho, viene de disputar el Mundial con el combinado charrúa, que quedó eliminado en la fase de grupos. El combinado dirigido por Marcelo Bielsa quedó apeado del torneo tras empatar ante Arabia Saudí y Cabo Verde y perder ante España. Y el delantero que ahora interesa al Dépor fue protagonista, aunque se fue de la cita mundialista sin marcar.

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En el primer encuentro, ante Arabia Saudí, Fede Viñas fue titular y disputó el encuentro casi en su totalidad. En el minuto 90 fue sustituido por Rodrigo Aguirre. Posteriormente, ante Cabo Verde, repitió presencia en el once inicial, aunque esta vez solo jugó setenta minutos y su lugar lo ocupó Darwin Núñez. Y por último, ante España, fue suplente y saltó al terreno de juego en el minuto 57 por el exdeportivista Fede Valverde.

En el caso de que finalmente se cierre la contratación de Fede Viñas, el ariete se uniría a una lista de delanteros en la que ya figuran Zakaria Eddahchouri y Bill Nsongo. Otros jugadores que formaban parte del ataque blanquiazul la temporada pasada, como es el caso de Samuelle Mulattieri, Stoichkov o Cristian Herrera han abandonado ya la disciplina blanquiazul.

Más nombres

Además de Fede Viñas, otros jugadores han sido vinculados con el Deportivo en las últimas horas. Uno de ellos es el mediocentro italiano Lorenzo Amatucci, que pertenece a la Fiorentina y que en el último curso militó en el Las Palmas en calidad de cedido. A sus 21 años, se trataría de una apuesta de futuro importante.

Pero el del italiano no es el único nombre en salir a la palestra. También Domingos Duarte ha sido relacionado con el Dépor. El central portugués, que ya militó con el Deportivo en Segunda División en la campaña 2018-19, se encuentra libre después de terminar su contrato con el Getafe el 30 de junio. Y es que el Dépor ya ha dejado claro, tras el fichaje de Leo Román, que no escatimará esfuerzos para reforzarse en su vuelta a la élite.