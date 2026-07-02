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Deportivo

Oltra regresa a un banquillo de Primera División

Se une al staff de Quique Sánchez Flores en el Alavés

Esther Durán
02/07/2026 17:54
Oltra, durante su etapa en el Dépor
ARCHIVO DXT CAMPEÓN
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Después de dirigir al Huesca en Segunda División durante el curso recién finalizado, José Luis Oltra regresa ahora a un banquillo de Primera División. El que fuera técnico del Dépor será entrenador asistente de Quique Sánchez Flores, encargado de dirigir la nave del equipo vitoriano.

Oltra se sentó en el banquillo del Dépor en al temporada 2011-12, y consiguió el ascenso a Primera División con récord de puntos en la categoría incluido. También comenzó el curso siguiente en Primera, aunque no llegó a completar la primera vuelta.

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El técnico valenciano cuenta con una dilatada trayectoria en el fútbol español como entrenador principal.  Almería, Castellón, Levante, Tenerife, Córdoba, Granada, Recreativo o Eldense figuran en su currículum. En su última experiencia, la pasada temporada en Huesca, no consiguió el objetivo de mantener la categoría en Segunda.

Ahora, inicia una nueva etapa en el Alavés. Toda su experiencia será clave en el día a día del cuadro vasco, bajo la dirección de Quique Sánchez Flores.

"Con esta incorporación, el Alavés refuerza el cuerpo técnico del primer equipo con un profesional de contrastada experiencia que contribuirá al trabajo diario de la plantilla junto a Quique Sánchez Flores", señala el Deportivo Alavés en el comunicado en el que anuncia su llegada. 

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