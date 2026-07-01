En julio toca volver al tajo

Antonio Hidalgo, técnico del Dépor Fernando Fernández

Con el inicio del mes de julio, comienza oficialmente la nueva temporada futbolística, y el regreso de los equipos a los entrenamientos es inminente. El Dépor no ha confirmado aún una fecha oficial, pero todo apunta al día 6 como el punto de partida de una pretemporada que tiene ya varias citas confirmadas.

El equipo coruñés se enfrentará al Real Oviedo el próximo 25 de julio a las 19.30 horas en el estadio Carlos Tartiere, y su siguiente amistoso será el día 29 en Vilalba ante el Lugo, a la misma hora. Los blanquiazules visitarán posteriormente a la Fiorentina el 6 de agosto a las 20.00 horas en la ciudad deportiva del conjunto italiano y, dos días después, se medirán al Genoa en el estadio Luigi Ferraris (horario aún por confirmar). Posteriormente, en esa primera quincena de agosto jugarán el Teresa Herrera en el estadio de Riazor.

El resto de equipos también afinan sus calendarios de preparación. El más tempranero en volver será el Elche, primer rival en Liga, que lo hará hoy mismo. Estos son los planes de los 19 rivales del Dépor.

Alavés

Los días 6 y 7 de julio serán los reconocimientos médicos, mientras que el balón echará a rodar el 8 de julio. Habrá un stage en Girona entre el 22 de julio y el 1 de agosto.

Athletic

Los leones de Edin Terzić comenzarán con las pruebas médicas el lunes 6 y el martes 7 de julio, divididos en grupos. El primer entrenamiento de campo del Athletic tendrá lugar el miércoles 8 de julio.

Atlético

Iniciarán la pretemporada en el segunda quincena de julio. Su primer amistoso, ante el Manchester el 1 de agosto, en Estocolmo.

Barcelona

La fecha de regreso será el13 de julio, y posteriormente realizarán un stage en Inglaterra. Será en St George’s Park del 27 de julio al 3 de agosto.

Real Betis

Arrancará la nueva campaña 2026-27 el próximo 7 de julio. Habrá un stage en Alemania y amistosos ya confirmados, como el Trofeo Colombino frente al Recreativo de Huelva el 22 de julio. Después pasarán unos días en Irlanda, y habrá un partido amistoso ante el Arsenal el 5 de agosto en Dublín.

Celta de Vigo

Regresan el día 6 con las pruebas médicas. Se enfrentarán al SC Braga el día 18 y el 25 de julio jugarán ante Sporting de Gijón en A Lomba.

Espanyol

Los días 7 y 8 de este mes serán las pruebas médicas y físicas y trabajarán sobre el césped el día 9. Se concentrarán en Navata (Girona) del 15 al 22 de julio.

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Elche

La plantilla franjiverde está citada hoy mismo y ya se vestirán de corto, además de realizar las pruebas médicas. La preparación se desarrollará en las instalaciones del Díez Iborra. Será el primer rival en Liga del Dépor.

Getafe

Vuelve a finales de la próxima semana. Se medirá al CD Tenerife el 22 de julio en el Heliodoro Rodríguez López.

Levante

La plantilla está citada para las pruebas médicas los días 4 y 5 de julio. Los jugadores se pondrán a las órdenes de Luís Castro el 6 de julio.

Málaga

La pretemporada del equipo se iniciará el próximo 13 de julio, a un mes de que comience la competición. Se concentrarán en Estepona.

Osasuna

Iniciará la pretemporada el 10 de julio. Anteriormente, los futbolistas se someterán a pruebas médicas los días 3, 8 y 9. Habrá gira por Inglaterra entre el 27 de julio y el 1 de agosto.

Racing de Santander

Comenzarán el lunes 13 de julio en las Instalaciones Nando Yosu. Cinco días después, jugarán ante la Real Sociedad en Zubieta.

Rayo Vallecano

Los reconocimientos médicos serán el 8 de julio. Destaca un amistoso en el feudo del Feyenord (día 26) y otro en Bélgica ante el Charleroi (1 de agosto).

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Real Madrid

La plantilla está citada el 13 de julio Valdebebas. El 1 de agosto jugarán un amistoso ante la Fiorentina en Austria.

Real Sociedad

El conjunto de Pellegrino Matarazzo regresará al trabajo el próximo 4 de julio en Zubieta. El día 5, entrenamiento con puertas abiertas.

Sevilla

La plantilla está citada el 3 de julio y realizará los habituales reconocimientos médicos los días 4 y 5. Destaca un amistoso ante el Bayer Leverkusen el 8 de agosto.

Valencia

La pretemporada valencianista arranca mañana. Se concentrarán en Girona entre el 6 y el 12 de julio.

Villarreal

Los días días 6, 7 y 8 realizarán las pruebas médicas y entrenarán sobre el césped el 9.