Los agentes libres llegan al mercado

Dani Parejo se queda sin equipo tras acabar contrato con el Villarreal

Como cada verano, el comienzo del mes de julio supone el inicio oficial de una nueva temporada futbolística, y con ellos son muchos los jugadores que acaban contrato con sus equipos y se quedan libres en el mercado de fichajes. El hecho de no tener que abonar traspaso por su contratación convierte su contratación en una opción factible para numerosas entidades. Desde mañana, son libres para firmar por cualquier club.

En la lista de jugadores que concluyen la vinculación con sus clubes figuran nombres ilustres y que resultan muy llamativos, aunque un análisis más detallado del permite encontrar a jugadores que podrían convertirse en buenas oportunidades de mercado.

Todos los equipos de Primera, con el Deportivo lógicamente incluido, estudian diferentes posibilidades. En las próximas semanas y meses, el mercado se irá moviendo y gran parte de estos jugadores encontrarán acomodo y comenzarán una nueva etapa en su carrera.

Domingos Duarte, en su etapa con el Deportivo ARCHIVO DXT CAMPEÓN

En la lista, se encuentra por ejemplo un viejo conocido del Deportivo. Es el caso del central portugués Domingos Duarte, que no seguirá el próximo curso en el Getafe. El zaguero ya ha sido relacionado con equipos como el Sao Paulo o el Olympiacos griego de cara al próximo curso.

Laterales zurdos

Una posición en la que quedan varios futbolistas libres es la de lateral izquierdo, curiosamente uno de los puestos para los que el Deportivo busca un refuerzo. Entre ellos, destaca el jugador del Betis con raíces gallegas Ricardo Rodríguez, mundialista con Suiza y que ya ha manifestado que no decidirá su futuro mientras no concluya su participación en la Copa del Mundo. También quedará libre Alfonso ‘Pacha’ Espino, ex del Cádiz que ahora militaba en las filas del Rayo Vallecano. El Getafe es uno de sus pretendientes.

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Por otra parte, el Espanyol pierde a partir de mañana a Fernando Calero, un defensa que en las últimas temporadas era un fijo en la zaga perica.

Entre los diferentes equipos de Primera División, destaca el Celta como uno de los conjuntos en el que más jugadores reciben la carta de libertad. Se trata de los futbolistas Óscar Mingueza, Mihailo Ristic, Franco Cervi y Joseph Aidoo. Marcos Alonso también formaba parte de esa lista, pero finalmente prolongó su vinculación con el equipo vigués.