Un plan B por si falla Carreras

Fran García, jugador del Real Madrid AFP7

Reforzar el lateral izquierdo es en la actualidad la prioridad del Dépor en el mercado veraniego de cara a la próxima temporada, en la que la escuadra blanquiazul volverá a competir ocho años después en Primera División. El objetivo principal es conseguir que Álvaro Carreras, canterano de Abegondo ahora en el Real Madrid, vuelva a casa. Aún así, en el club herculino son conscientes de que no se trata de una operación sencilla, por lo que también se trabaja en peinar el mercado en busca de otras opciones. La opción que parece más factible es la de intentar negociar con el Real Madrid una cesión, aunque esa posibilidad también entraña dificultad. Por ello, en la lista en la que trabaja el Deportivo figuran otros nombres.

Fran García

Se trata de un lateral zurdo que, al igual que Carreras, también milita en el Real Madrid. Y en la actualidad, ambos tienen complicado jugar en el equipo blanco. El flamante fichaje de Cucurella les cierra las puertas de la titularidad. Aún así, todo apunta a que uno de ellos se quedará para competir con el exjugador del Chelsea. Y el Dépor tratará de hacerse con el que abandone el equipo blanco. Todo depende de la decisión del nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho.

Fran García, durante un encuentro con el Real Madrid L. Rico (EFE)

Aunque la opción preferida es Carreras, si finalmente el de Narón se queda un año más en la capital de España, Fran García pasará a ser el principal objetivo.

En ambos casos, el Dépor tratará de hacer valer sus buenas relaciones institucionales con el Real Madrid para tratar de conseguir el fichaje, aunque fuese a través de una cesión. Así, el jugador seguiría perteneciendo al Real Madrid y podría revalorizarse como el lateral titular en un equipo de Primera División.

En la temporada recién finalizada, Fran García estuvo a la sombra de Álvaro Carreras. Tras formarse en la cantera blanca, el lateral se marchó al Rayo Vallecano, con el que se consolidó y mostró una gran versión. Tras tres buenas campañas en el equipo vallecano, el Real Madrid le fichó y fue dueño y señor del flanco zurdo durante dos cursos, hasta la llegada de Carreras el verano pasado. Así, en este último año, Fran García solo participó en doce encuentros ligueros. Llegó a ser internacional absoluto con la selección española.

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Angeliño Tasende

El lateral de Coristanco es una vieja aspiración del Deportivo, y el deseo parece recíproco. Sin embargo, se trata de un nombre que suena año tras año sin que la operación llegue a realizarse. Tasende viene de completar una complicada temporada marcada por una enfermedad que apenas le permitió jugar 400 minutos en una Roma donde partía como indiscutible.

Antes de firmar por el equipo italiano, pasó por las filas de otros equipos punteros a nivel europeo, como son el Manchester City y el Leipzig. Después, el conjunto italiano lo firmó en 2024 por algo más de 5 millones de euros y le firmó un contrato hasta 2028 cuya ficha anual se estima en torno a 4 millones de euros brutos. Por lo tanto, el factor económico parece el principal escollo para que la operación fructifique. Tanto el Dépor como el jugador tendrían que hacer un gran esfuerzo para poder alcanzar un acuerdo.

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A sus 29 años, y una vez superada la temporada más complicada de su carrera, el Dépor podría ser el club en el que Angeliño pudiese recuperar su mejor nivel. Formado en la cantera de Abegondo, nunca ha ocultado su predilección por volver a vestir de blanquiazul. “La selección es un bonus, mi sueño es el Dépor”, llegó a declarar en 2020. Ahora, tal vez, su deseo pueda por fin verse cumplido, aunque eso le costaría una parte sustancial de su actual salario.

Alberto Moreno

A pocos días de cumplir 34 años, Alberto Moreno viene de finalizar su etapa en el Como. La escuadra italiana es la última de una gran trayectoria profesional del lateral andaluz. Debutó en Primera División con el Sevilla, club del que era canterano. Tras consolidarse en la escuadra hispalense, se marchó al Liverpool para convertirse en toda una referencia en la Premier League.

Alberto Moreno, en su etapa en el Villarreal AFP7

Tras cinco cursos como jugador ‘red’, en los que acumuló 141 partidos, recaló en el Villarreal. En el cuadro amarillo permaneció durante otro lustro, hasta probar suerte en Italia.

Ahora, se encuentra libre, lo cuál le convierte en un fichaje apetecible para muchos clubes. Su indiscutible experiencia, unido a que todavía se encuentra en una edad de plena madurez futbolística, hacen de él un futbolista de plenas garantías. Este verano ya se le relacionó con varios equipos, entre los que se encuentra el Sevilla.

Abel Bretones

El lateral de Osasuna es otro futbolista al que el Deportivo sigue de cerca. Llegó al club rojillo procedente del Real Oviedo, con el que había realizado una gran campaña en Segunda División. Su traspaso costó un total de 2,8 millones de euros en el verano de 2024, y ese precio podría dar una idea de su valor actual en el mercado.

Osasuna no vería con malos ojos un traspaso si es por una cantidad aceptable, aunque el nuevo técnico del conjunto navarro también tendrá mucho que decir. Luis Miguel Ramis, en su día jugador del Dépor, tendrá que valorar hasta qué punto es o no transferible.

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De momento, Bretones ha sido relacionado durante este verano con otros equipos. Entre ellos, destaca el Celta de Vigo. En el Dépor, es un nombre que también gusta.

En todo caso, el club blanquiazul ya cuenta con un lateral izquierdo en su plantilla de cara al próximo curso. Se trata del futbolista italiano Giacomo Quagliata. Tras la salida de Escudero, es por el momento el único en esa posición. Desde el club se le busca competencia, pero de momento todo depende de lo que suceda con el futuro de Álvaro Carreras.