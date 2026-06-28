El Dépor suma una cita a su pretemporada: jugará en Vilalba ante el Lugo

Villares, jugador del Dépor natural de Vilalba, durante un partido la temporada pasda Patricia G. Fraga

La pretemporada del Deportivo cada vez está más definida. El equipo herculino suma una nueva cita a sus partidos amistosos de preparación en este verano. El rival será un equipo de Primera RFEF, el CD Lugo. El encuentro se disputará en el estadio de A Magdalena, en Vilalba, un lugar habitual para el club blanquiazul. Será el 29 de julio a las 19.30 horas.

Así, el Dépor ya tiene varios encuentros en su agenda. Ya está confirmado que se enfrentará al Real Oviedo el próximo 25 de julio a las 19.30 horas en el estadio Carlos Tartiere, en el primer encuentro con fecha hasta ahora. Después, llegará la cita ante el Lugo.

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Los blanquiazules visitarán posteriormente a la Fiorentina el 6 de agosto a las 20.00 horas en la ciudad deportiva del conjunto italiano y, dos días después, se medirán al Genoa en el estadio Luigi Ferraris (horario aún por confirmar). Por lo tanto, el verano del conjunto de Antonio Hidalgo va tomando forma.