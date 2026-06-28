Diego Conde también  interesa al Racing de Santander

Diego Conde, durante un entrenamiento con el Villarreal ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Una de las posiciones que el Deportivo quiere reforzar para la próxima temporada es la portería. Aunque se cuenta para el nuevo proyecto en Primera División tanto con Álvaro Ferllo como con Germán Parreño, desde el club se trabaja en la incorporación de otro efectivo para esa demarcación. El favorito es Diego Conde, que pertenece al Villarreal.

El equipo coruñés le ha ofrecido un contrato de tres años, en la primera oferta que ha hecho por el guardameta. Sin embargo, no es una operación sencilla. Además de los blanquiazules, hay otros conjuntos interesados. En ese sentido, el Sevilla ya era un competidor conocido en la carrera por hacerse con los servicios de Diego Conde, pero ahora se ha unido otro equipo de Primera División a la puja.

Se trata del Racing de Santander, un recién ascendido a la máxima categoría del fútbol español, al igual que el propio Deportivo. La escuadra cántabra también pretende llevarse al meta del Villarreal, según confirma El Periódico Mediterraneo. En los últimos días, el Dépor parecía haber tomado la delantera en la puja por el portero. La apuesta blanquiazul era clara, y prueba de ellos es el hecho de ofrecerle un contrato relativamente largo, de tres años de duración. Cabe mencionar que Diego Conde tiene muy complicado tener minutos en el Villarreal. Por delante tiene a Luiz Júnior y Arnau Tenas, por lo que parece abocado a ser la tercera opción en los planes de los amarillos.

El Deportivo le ofrece a Diego Conde tres años de contrato Más información

Por lo tanto, el propio Conde tampoco vería con malos ojos una salida a un destino en el que pudiera tener un mayor protagonismo. Por el momento, salvo que se produzcan novedades en los próximos días, el plan de Diego Conde es realizar la pretemporada con la escuadra amarilla. Por su parte, el Deportivo trabaja en su posible incorporación pero con la tranquilidad de que la portería está bien cubierta con Parreño y Ferllo, lo que le permite salir al mercado sabiendo que se trata de mejorar en una parcela del terreno de juego que está cubierta con plenas garantías.

Hay que tener en cuenta que Ferllo fue una de las grandes apuestas del Dépor en el pasado mercado invernal, y se convirtió en titular indiscutible para Antonio Hidalgo desde el momento exacto de su llegada a la plantilla.

Por su parte, Germán Parreño también es un guardameta que cuenta con la absoluta confianza del club. La temporada pasada fue titular hasta la llegada de Ferllo, y es uno de los hombres con más peso dentro del vestuario por su carácter. Como prueba de todo ello, cabe recordar que hace apenas tres semanas renovó su contrato con la entidad blanquiazul hasta 2028. Así, la apuesta del club por los dos guardametas protagonistas durante la temporada pasada es clara.

Diego Conde llegaría para apuntalar una posición específica muy importante y en la que el club no está dispuesto a asumir ni el más mínimo riesgo. De momento, el Dépor ya ha hecho su propuesta por el meta y espera respuesta.