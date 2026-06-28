Chacón elige al Valladolid, pero aún falta el acuerdo con el Dépor

Luis Chacón celebra un gol con la Cultural Leonesa, club en el que jugó cedido CyD Leonesa

El Deportivo trabaja en todos los frentes del mercado del fichajes. También en el apartado de salidas. Y uno de los hombres que podrían abandonar el club próximamente es Luis Chacón. El jugador tiene ofertas tanto de Valladolid como de Leganés, y su destino en todo caso parece lejos de A Coruña.

Según apuntó en los últimos días el Diario de Valladolid, la escuadra pucelana tendría muy avanzado el fichaje del centrocampista. Pagarían medio millón de euros por su traspaso al Dépor, lo que unido a un contrato de varias temporadas de duración habrían convencido al jugador.

Sin embargo, según ha podido saber DXT Campeón, el Valladolid todavía tendrá que llegar a un acuerdo con el Deportivo. La oferta presentada por los blanquivioletas todavía no satisface a la entidad herculina, que tienen sobre la mesa una propuesta del Leganés que mejora la trasladada desde tierras pucelanas. Así, el Valladolid tendrá que mejorar, o al menos igualar esa oferta, para llevarse al futbolista.

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En el último curso, Chacón estuvo cedido en la Cultural Leonesa, en donde realizó una gran campaña.