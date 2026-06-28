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Deportivo

Chacón elige al Valladolid, pero aún falta el acuerdo con el Dépor

El club pucelano deberá igualar o mejorar la oferta del Leganés para firmar al eumés

Omar Bello
Omar Bello
28/06/2026 20:00
Luis Chacón, cedido por el Dépor a la Cultural Leonesa, celebra un gol, ante la mirada del exblanquiazul Bicho (i)
Luis Chacón celebra un gol con la Cultural Leonesa, club en el que jugó cedido
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El Deportivo trabaja en todos los frentes del mercado del fichajes. También en el apartado de salidas. Y uno de los hombres que podrían abandonar el club próximamente es Luis Chacón. El jugador tiene ofertas tanto de Valladolid como de Leganés, y su destino en todo caso parece lejos de A Coruña.

Según apuntó en los últimos días el Diario de Valladolid, la escuadra pucelana tendría muy avanzado el fichaje del centrocampista. Pagarían medio millón de euros por su traspaso al Dépor, lo que unido a un contrato de varias temporadas de duración habrían convencido al jugador.

Sin embargo, según ha podido saber DXT Campeón, el Valladolid todavía tendrá que llegar a un acuerdo con el Deportivo. La oferta presentada por los blanquivioletas todavía no satisface a la entidad herculina, que tienen sobre la mesa una propuesta del Leganés que mejora la trasladada  desde tierras pucelanas. Así, el Valladolid tendrá que mejorar, o al menos igualar esa oferta, para llevarse al futbolista. 

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En el último curso, Chacón estuvo cedido en la Cultural Leonesa, en donde realizó una gran campaña. 

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