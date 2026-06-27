El Real Zaragoza se fija en el exblanquiazul Escudero

Escudero en el Dépor-Leganés Carlota Blanco

Tras acabar contrato con el Dépor, Escudero se encuentra libre en este mercado de fichajes y su futuro todavía no está definido. El último equipo que ha puesto sus ojos sobre él es el Real Zaragoza, que acaba de descender a Primera RFEF. Según informa El Periódico de Aragón, el lateral pucelano es una de las opciones favoritas por los maños para reforzar su lateral zurdo.

La veteranía de Escudero y su experiencia son muy bien vistas en tierras aragonesas. Aunque desarrolló buena parte de su carrera en las filas del Sevilla, en el Deportivo militó durante las dos últimas temporadas, ambas en Segunda División. Las lesiones le frenaron e hicieron que su presencia fuese menor de la esperada, pero demostró aún así que se trata de un jugador muy fiable. Su exquisito trato del esférico y su buen golpeo en los lanzamientos a balón parado y a la hora de centrar son cualidades que le hacen destacar, más allá de su labor defensiva.

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En el Deportivo, además, era uno de los capitanes y hombres fuertes del vestuario, a pesar de haber permanecido en A Coruña tan solo en dos campañas.