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Deportivo

El Deportivo se vuelca para enviar ayuda a Venezuela

La recogida de material humanitario seguirá este domingo de 10.00 a 15.00 horas y podría continuar el lunes

Esther Durán
27/06/2026 22:34
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Numerosos voluntarios trabajan en la campaña
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El Deportivo, a través de su fundación, ha puesto en marcha una campaña solidaria de recogida de material humanitario para Venezuela, en colaboración con la Hermandad Gallega, que coordina el envío de los recursos atendiendo a las necesidades trasladadas por las autoridades sobre el terreno. Los terremotos que sacudieron el país en los últimos días han generado una situación de emergencia, y el Deportivo trata de colaborar en la medida de lo posible y solicita la participación de todos los aficionados.

La recogida ya comenzó este sábado y continuará el domingo, de 10.00 a 15.00 horas, en el estadio de Riazor. En caso de ser necesario, se habilitará también la jornada del lunes, de 09.00 a 14.00 horas.

El punto de entrega está situado en el acceso al estadio por el portón de la grada de Pabellón, junto a la Déportienda, mientras que la salida se realizará por el portón de las taquillas del Palacio de los Deportes. De acuerdo con las necesidades comunicadas por la Hermandad Gallega, se solicita la donación de los siguientes materiales: ropa en buen estado, especialmente infantil; medicamentos y material básico de primeros auxilios, como guantes, ibuprofeno, gasas, tiritas o alcohol; pañales, tanto infantiles como para adultos; y alimentos no perecederos. La RC Deportivo Fundación hizo un llamamiento a toda la familia deportivista y a la ciudadanía para colaborar.

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