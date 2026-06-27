Diez joyas mundialistas aptas para el Deportivo

Pedro Vite, en un encuentro con Ecuador SARAH YENESEL (EFE)

Es el gran escaparate del fútbol, el que marca tendencias tácticas y muestra talentos incluso en esta época globalizada en que todas las competiciones están al alcance de cualquier dirección deportiva. Aún así siempre brotan jugadores sobre los que no apuntaba el radar de muchos equipos. Para algunos como el Deportivo es obvio que no pueden apuntar a todo lo que se mueve ahora en Estados Unidos, México y Canadá, pero un repaso a lo que han mostrado las 48 selecciones participantes muestra opciones interesantes que podrían ponerse a tiro

Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez, con la selección mexicana José Méndez (EFE)

Centrocampista moderno y con mentalidad ofensiva, caracterizado por su confianza y creatividad. Destaca por su capacidad para regatear a los rivales y encontrar huecos entre líneas. Aunque aún se encuentra en una etapa temprana de su carrera profesional, con solamente 23 años, juega con libertad y siempre mirando hacia adelante tratando de crear ocasiones. Esa audacia puede propiciar que sea irregular, pero también es lo que le convierte en un jugador peligroso. El joven mediapunta mexicano forma parte de la plantilla del Guadalajara de la Liga MX y es una de las piezas clave en el tablero de Javier Aguirre para la selección de México.

Agustín Canobbio

Agustín Canobbio, en un partido con Uruguay Alberto Boal (EFE)

Este extremo diestro charrúa, de 27 años, destaca por mostrar un gran despliegue físico y velocidad, además de ser una de las figuras de la selección uruguaya. Canobbio empezó su desarrollo como futbolista profesional en el Club Atlético Fénix de Uruguay. Con 19 años llegó a Peñarol, uno de los equipos más prestigiosos del fútbol uruguayo. En aquella primera temporada con el club aurinegro, Canobbio fue elegido como el mejor jugador de la liga uruguaya tras ganar el campeonato de liga y la supercopa uruguaya. En 2022, tras regresar a Fénix y volver nuevamente a Peñarol, se trasladó a Brasil para unirse a las filas del Paranaense, donde jugó hasta el 2024. Actualmente se encuentra en Fluminense, con quien no ha conseguido todavía levantar un título. Con la selección absoluta de Uruguay, debutó en 2022 y desde entonces ha sido un fijo para las grandes citas del conjunto celeste. No tiene parentesco con Fabián Canobbio, que jugó en el Celta entre 2004 y 2007.

Pedro Vite

Trabajo y talento en este mediocentro zurdo que se forjó en la inmensa cantera de Independiente del Valle, con el que debutó en el primer equipo en la Serie A en 2021. En agosto de ese año, con 19 años, dio el salto a la MLS con los Vancouver Whitecaps, donde su progresión en términos de regularidad, madurez y liderazgo fue vertiginosa. El año pasado fichó por el Pumas de México. Paraje ideal en la selección del gran Moisés Caicedo.

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Keito Nakamura

Keito Nakamura, con la selección japonesa Mariscal (EFE)

La jugada característica de este extremo zurdo que Japón alinea en el Mundial como lateral, es recortar desde la izquierda para rematar. Actualmente juega en el Stade de Reims de la segunda división francesa, aunque ha pasado tanto por la liga de su país natal como por varias ligas menores de Europa. Tiene 25 años y puede presumir de ser uno de los goleadores de su selección en esta edición de la Copa del Mundo.

Christ Inao Oulaï

Oulai, en acción durante un encuentro Eduardo Lima (EFE)

El Trabzonspor incorporó el verano pasado a este joven centrocampista que acaba de cumplir 20 años. Pagó siete millones de euros al modesto Sporting Bastia por una joya que ya se había exhibido en categorías inferiores con la selección de Costa de Marfil. No es el típico mediocentro africano, su fisico es liviano y atesora una gran calidad técnica y un excelente regate. Tiene además cierta pericia para recuperar la pelota. Ya ha explicado que no le atrae la Premier League y no va desencaminado porque sus características son más apropiadas para campeonatos como el español. Problema: su cotización sube como la espuma.

Tarik Muharemovic

Central zurdo del Sassuolo que pasó por la cantera de la Juventus, que se guarda una parte de sus derechos en caso de traspaso. Calidad en la conducción y capacidad para jugar incluso como mediocentro.

Marcus Pedersen

El Rayo Vallecano se ha interesado por este lateral derecho del Torino que se puso bajo los focos con un golazo a Senegal. Ahí también se puso sobre la mesa su historia, la del futbolista de élite nacido en un punto más septentrional del planeta, en la localidade noruega de Hammerfest, vecina al Cabo Norte. Más allá de lo geográfico estamos ante un lateral que es un auténtico pistón por el flanco diestro, explosivo en las arrancadas y con mucha llegada.

Alexandro Maidana

Es el último en llegar a la selección de Paraguay, pero con apenas 20 años y sin estar en un gran escaparate (juega en Talleres de Córdoba la liga argentina) ya ha dejado su sello sobre todo en el último partido contra Australia. Buen físico y excelente disparo para sacar fruto de su proyección ofensiva. Un futbolista al que merece la pena estar atento.

Daizen Maeda

Daizen Maeda celebra un gol Kenneth Fernández (EFE)

El delantero del Celtic ha finalizado su contrato. Tiene 28 años y busca destino. Su gol a Suecia es un buen pasaporte, el de un atacante trabajador e incisivo que se adapta a jugar en punta o por los costados. Su baza es la de la velocidad. Escocia, donde pasó dos años, fue su primera experiencia europea. Jugó 212 partidos en todas las competiciones, marcando 79 goles y proporcionando 38 asistencias, pero ahora busca probarse en una liga más potente.

Richard Ríos

Ha perdido pie en el once de Colombia, pero ya ha tenido presencia en dos partidos de este Mundial saliendo desde el banquillo. Se curtió en la cantera del Flamengo carioca y dio el salto al fútbol mexicano, volvió a Brasil y la campaña pasada jugó en el Benfica. Mediocentro de trabajo, pero nada exento de técnica, su suplencia en este campeonato en favor del racinguista Gustavo Puerta genera debate entre los aficionados de su país.