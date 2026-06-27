Álvaro Carreras, un referente de la generación de oro de Abegondo

El Celta hace pasillo al Dépor en categoría infantil, tras ganar la Copa Galicia en 2017. Dani Barcia (primero) y Carreras (al fondo) formaban parte del equipo ARCHIVO DXT

Cuando el Deportivo inauguró las instalaciones de Abegondo, en 2003, lo hacía con el objetivo de que eso permitiese a su cantera convertirse en una referencia del fútbol español. En la actualidad, dos de los jugadores más cotizados del primer equipo como Yeremay y David Mella son una gran referencia de ese éxito. Pero hay una generación que ha sido especialmente destacada. Es, curiosamente, la de los futbolistas nacidos en 2003, precisamente el año del estreno de lo que entonces se llamaba El Mundo del Fútbol.

Álvaro Carreras, ahora en el Real Madrid y pretendido por el Dépor, es uno de sus principales exponentes. Otro de ellos es uno de los hombres importantes en la actual plantilla del Dépor. Se trata de Dani Barcia. El joven central se ha consolidado en el primer equipo y es uno de los hombres fuertes de la zaga herculina.

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Otro de los más destacados de aquella generación que conquistó el título liguero en categoría juvenil y disputó la Youth League (el equivalente a la Champions de la categoría) es el delantero Noel López. El de Silleda también llegó a formar parte de la primera plantilla del Dépor, aunque luego se marchó al Real Madrid y perdió protagonismo. Posteriormente pasó por el filial de Osasuna y recuperó su nivel en el Tenerife en la campaña recién finalizada, logrando el ascenso a Segunda División.

Por el Deportivo también pasó el lateral derecho Trilli, que llegó a destacar en la primera plantilla. Finalmente, aceptó una oferta del Barcelona para enrolarse en la cantera blaugrana, aunque tuvo que encontrar su lugar lejos de La Masía. Valladolid y Córdoba, en Segunda División, fueron sus siguientes destinos.

Hugo Novoa, campeón

Destaca también la carrera de Hugo Novoa. El atacante de Bertamiráns disputó dos años la Bundesliga, la máxima categoría del fútbol alemán. En esas dos campañas, disputó un total de quince partidos y anotó dos goles. Además, conquistó en el país germano la Copa y la Supercopa. Posteriormente, militó en el Utrecht, en Países Bajos, antes de regresar a España. Villarreal B, Deportivo Alavés y Mirandés fueron sus siguientes pasos.

A todos los nombres referidos, hay que sumar el de Jairo Noriega, que en la actualidad pertenece al Deportivo. Tras completar su ciclo en las categorías inferiores del Dépor, se marchó al Ourense CF en busca de los minutos que no tenía en A Coruña. Sus buenas actuaciones hicieron que el Dépor le recuperase, aunque lo cedió al Racing de Ferrol. Su futuro de cara a la próxima temporada todavía es una incógnita, dado que parece complicado que tenga hueco en la plantilla de Primera División.

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En todo caso, lo cierto es que cada vez son más los jugadores formados en Abegondo que consiguen desarrollar una notable carrera profesional como futbolistas. Y el Dépor quiere ser el principal beneficiado y convertirse en el equipo que se aproveche de todo ese talento formado en la casa. Abegondo cada vez tiene más peso en la primera plantilla blanquiazul.