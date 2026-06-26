El Dépor pretende a Álvaro Carreras para su nuevo proyecto en Primera

Álvaro Carreras, durante un encuentro con el Real Madrid ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El Deportivo ya trabaja en la remodelación de su plantilla de cara a la temporada de su regreso a Primera División. Una de las posiciones que se reforzarán es el lateral izquierdo. Con la baja de Escudero, que acabó contrato, el equipo blanquiazul solo cuenta con Giacomo Quagliata para ese puesto, y necesita un efectivo más. Y en la entidad herculina ya hay un favorito para cubrir el flanco zurdo. Se trata de Álvaro Carreras, jugador del Real Madrid formado en la cantera de Abegondo. El club blanco ya sabe del interés por reclutar al futbolista de 23 años.

Y es que el mercado ya se mueve, y el Dépor intenta sacar partido de ello. El Real Madrid ya ha firmado a un lateral izquierdo de renombre, el internacional español y mundialista Cucurella. Precisamente por ese motivo, cuenta con tres hombres para ese puesto, y necesita dar salida a uno de ellos. Con Cucurella con plaza fija, Fran García y Álvaro Carreras se disputan la plaza restante. La decisión final la tomará el entrenador del equipo blanco, José Mourinho. Y ahí entraría el Dépor, que trataría de incorporar a Carreras o a Fran García si éste es finalmente el descartado. El club coruñés aprovecharía su buena relación con el Real Madrid que tiene elevadas posibilidades, a expensas del sorteo del calendario liguero, de ser el rival en el Teresa Herrera.

Aunque cualquiera de esos dos laterales es visto con buenos ojos desde A Coruña, lo cierto es que el favorito es Álvaro Carreras. En ese sentido, pesa mucho el hecho de que se trate de que el jugador de Narón se ha formado en la casa desde benjamines a infantiles, y existe un vínculo sentimental evidente. Además, recuperar a Carreras significaría también seguir poniendo en valor la cantera blanquiazul, que cada vez es más importante en el Deportivo.

El traspaso de Álvaro Carreras por el Real Madrid dejará en el Dépor en torno a 300.000 euros Más información

Así, el Dépor está a la espera de la decisión de Mourinho. Una vez se conozca quien es el lateral con el que no cuenta el portugués, el club herculino moverá ficha para tratar de incorporarlo, buscando con el Real Madrid y con el propio futbolista una fórmula que satisfaga a todas las partes. Un traspaso, pero sobre todo una cesión, son opciones que se evaluarían llegado ese momento.

Una carrera que empezó en Abegondo

Carreras, nacido en 2003, llegó al Dépor en edad benjamín, en el año 2012. Durante un lustro se convirtió en una de las perlas de la cantera blanquiazul en una hornada en la que también destacaban Noel, Hugo Novoa, Dani Barcia o Jairo. Sin embargo, la gran esperanza deportivista se frustró cuando el propio Real Madrid puso sus ojos en él y se lo llevó en 2017, todavía en primer año de categoría cadete.

Carreras permaneció tres temporadas en la cantera del Real Madrid. En 2020 se marchó al filial del Manchester United y dos años después se fue cedido al Preston North End y posteriormente, en la 23-24, al Granada, de la Primera División española. Debutó con los diablos de Old Trafford y desde ahí dio el salto al Benfica, club que posteriormente le traspasaría al conjunto blanco.

Si la operación con el Real Madrid no se pudiese cerrar, el Dépor maneja otros nombres en un casting para encontrar al sustituto de Sergio Escudero y competir con Giacomo Quagliata. Es el caso de otro canterano como Angeliño, actualmente en la Roma, y cuyo fichaje tendría en común con el de Carreras el hecho de apostar de nuevo por un hombre formado en la casa. En la lista blanquiazul también figuran otros nombres, como Alberto Moreno, del Villarreal, o el futbolista de Osasuna Abel Bretones. Pero el favorito es Álvaro Carreras.