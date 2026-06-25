El Fabril ya conoce su ruta por Primera RFEF

Noé Carrillo, durante un encuentro de la temporada pasada German Barreiros

El Fabril ya conoce cuáles serán los rivales con los que se medirá la próxima temporada en Primera Federación. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo oficial ayer la composición de los dos grupos de la categoría de bronce y el filial blanquiazul ha quedado en el Grupo I, una competición que reunirá a históricos del fútbol español y filiales con jugadores de gran nivel llamados a estar en la élite en los próximos años.

El conjunto dirigido por Manuel Pablo afrontará así una temporada de máxima exigencia después de haber logrado el ascenso al tercer escalón del fútbol nacional como campeón indiscutible de Segunda Federación, con once puntos de ventaja sobre el Oviedo Vetusta.

El grupo estará formado por 20 equipos. Junto al Fabril competirán otros cuatro representantes gallegos: el Racing de Ferrol, el Lugo, el Pontevedra y la UD Ourense, ascendida también este mismo curso. La presencia de hasta cinco clubes gallegos garantiza una temporada cargada de derbis y desplazamientos cercanos para la afición, que podrá disfrutar de su filial en una categoría en la que hasta hace no mucho estaba atrapado el primer equipo.

Además, los de Abegondo se tendrán que enfrentar a Mirandés y Cultural Leonesa, dos equipos descendidos de Segunda División y que estarán llamados desde principios de curso a ocupar los primeros puestos de la clasificación. A esos dos grandes nombres también se le añaden la Ponferradina o Zamora, que se quedaron a ton solo un partido del fútbol profesional tras perder las finales de playoff ante Celta de Vigo B y Sabadell, respectivamente. El partido ante el conjunto berciano traerá de vuelta a A Coruña a Borja Valle, jugador del Deportivo entre los años 2017 y 2020 y ahora líder y capitán de los de El Toralín. El duelo ante los zamoranos también traerá consigo la vuelta de un ex, en este caso entrenador. Óscar Cano, que dirigió un total de 29 encuentros en la entidad herculina, con un balance de catorce victorias, nueve empates y seis derrotas. El técnico granadino viene de firmar una excelente campaña con los de la Ruta de la Plata y se cruzará en su camino con filial blanquiazul.

Además de el reencuentro con viejos conocidos, el ascenso del Fabril a Primera Federación permitirá volver a verse las caras con Unionistas de Salamanca, club con el que existe una relación muy cercana y cariñosa entre ambas aficiones. Los charros ya son uno de los habituales de la tercera categoría y, tras un curso en el que sudaron hasta el final para permanecer, esta última se han quedado a las puertas de entrar en puestos de promoción.

Galicia ya tuvo un filial en Segunda División y era coruñés Más información

El Real Unión de Irún y la UD Logroñés, casa de Nájera y Ochoa, son otros de los cuatros a destacar en este grupo, aunque se trate de dos retornados. Pese a la etiqueta de recién ascendidos, guipuzcoanos y riojanos están llamados a pelear por cuotas más altas que la de la salvación.

El Fabril será uno de los cinco filiales que competirán esta temporada en Primera Federación. Tal y como reclamaba la mayoría de los clubes durante el proceso de configuración de los grupos, los equipos dependientes de entidades de Primera y Segunda División han quedado repartidos entre ambos cuadros. En el caso del Grupo I, el Fabril compartirá competición con el Bilbao Athletic, otro de los grandes referentes del fútbol formativo español y habitual suministrador de futbolistas para el primer equipo rojiblanco. Por su parte, el Grupo II contará con el Real Madrid Castilla, el Atlético Madrileño y el Villarreal B.

La dirección deportiva ya ha comenzado a dar los primeros pasos en la confección de la plantilla. El club anunció las renovaciones de Quique Teijo, David Domínguez y Damián Canedo, tres futbolistas que seguirán formando parte del proyecto. Mientras que en el capítulo de salidas se confirmó la marcha de ocho jugadores: Brais Suárez, Mario Hermo, Aarón Sánchez, Rubén Vilela, Enrique Fernández, Jaime Garrido, Alioune Mane y Fabi Urzain. Unas decisiones que marcan el inicio de un verano en el que se esperan más movimientos para adaptar la plantilla a las exigencias de una categoría considerablemente más competitiva que la Segunda Federación.

Siguen las despedidas múltiples en el Dépor: el club anuncia ahora ocho salidas en el Fabril Más información

Si el Grupo I presenta un nivel elevado, el Grupo II aparece sobre el papel como uno de los más potentes que se recuerda. En el competirán la mayor parte de los conjuntos más poderosos, con especial protagonismo para el Real Zaragoza y el Huesca, recién descendidos de Segunda División y llamados a pelear por el ascenso desde el primer día. Junto a ellos aparecen históricos como Real Murcia, Hércules o Gimnàstic de Tarragona.

Una concentración de aspirantes al fútbol profesional que convierte a este lado del mapa en un auténtico grupo de la muerte y que, sobre el papel, parece incluso más complicado que el que deberán afrontar los chicos de Manuel Pablo en su andadura por Primera Federación.