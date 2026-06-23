Estos son los diez perfiles que busca el Deportivo para reforzar su plantilla

El Deportivo celebrando el ascenso en Pucela Quintana

Tras haber logrado el ascenso a Primera División el pasado mes de mayo, el Deportivo ya movió ficha para prorrogar la estancia en Abegondo de algunos de sus indispensables; Germán, Altimira, Villares y Bil Nsongo son los que, por el momento, han formalizado un nuevo contrato con el primer equipo. Sin embargo, con el mercado de verano abierto y con el retorno después de tantos años a la categoría de oro, Fernando Soriano ya trabaja en la llegada de ciertos perfiles sin cubrir en una plantilla que necesita la llegada de caras nuevas. La exigencia de Primera División requiere tanto de despedidas como de nuevas incorporaciones y es por eso que el club tiene planeado reforzar todas las líneas del equipo con la llegada de alrededor de una decena de fichajes.

Portero. Actualmente el club herculino tiene en nómina con el primer equipo a tres guardametas; Álvaro Ferllo, Germán Parreño y Eric Puerto; y se espera que llegue un refuerzo, un portero de garantías para la categoría, que pueda generar competencia en el puesto que actualmente ocupa Ferllo.

Con la reciente llegada del riojano a la plantilla y la renovación de Parreño por dos temporadas más, el guardameta que peor posicionado se encuentra para continuar es Eric Puerto. No hay que olvidar que la gestión de la portería en la última temporada del Dépor en Primera fue crítica y hasta cinco guardametas llegaron a defender la meta blanquiazul en aquella campaña.

Laterales. Con la despedida de Sergio Escudero, la necesidad de fichar a un lateral izquierdo se ha vuelto más que evidente.

Entre las alternativas aparece la opción de Alberto Moreno, que está siendo ofrecido a varios clubs. El lateral andaluz, de casi 34 años, viene de jugar esta temporada 19 partidos en la Serie A con el Como, trece de ellos de titular. Además cuenta con experiencia previa en LaLiga, competición en la que suma 143 partidos jugados. Moreno ha terminado su contrato con el cuadro italiano y actualmente se encuentra sin equipo, por lo que no se asumiría el pago de un traspaso.

También cobra fuerza una opción con la que la afición blanquiazul sueña desde hace tiempo y que, con la vuelta a Primera División, se convierte en una posibilidad real: la vuelta a casa de Angeliño. El futbolista nacido en Coristanco, que tuvo un breve paso por las categorías inferiores del Deportivo, siempre ha compartido públicamente su amor por el club. Al lateral zurdo, de 29 años, aún le restan dos años más de contrato con la Roma y su cotización estaría en torno a los 4,5 millones de euros.

En la banda derecha Altimira acaba de renovar y Ximo Navarro, que termina su vínculo con el Dépor el día 30 está a la espera de una posible renovación. Petxarromán regresa tras su cesión en el Andorra, pero no parece que vaya a contar con muchos minutos. Si Ximo Navarro no continúa en el club habría que acudir al mercado.

Centrales. Lucas Noubi y Miguel Loureiro han sido la pareja de zagueros ideal en la pizarra de Antonio Hidalgo esta última temporada, mientras que Dani Barcia y Arnau Comas han mostrado un rendimiento más irregular y han contado con menos protagonismo. Los vaivenes del mercado podría dejarles fuera de la ecuación de la dirección deportiva, que no descarta incorporar refuerzos en esa demarcación.

Entre las alternativas se encuentra la opción de Álvaro Cortés. El canterano del Barcelona, de tan solo 21 años, termina contrato con el cuadro catalán, lo que lo convierte en una opción, con mucho futuro, para reforzar la línea defensiva blanquiazul. El joven salido de la Masía ha jugado esta temporada con el Barça Athletic 27 partidos en 2ª RFEF, tiene un partido completo con el primer equipo y ha sido internacional con la selección española sub-20, donde compartió vestuario con David Mella. Pero parece más probable que el club coruñés se lance a buscar experiencia para esa demarcación.

Centrocampistas. Entre los actuales activos de la plantilla en esta demarcación se encuentran Mario Soriano, piedra angular de la medular deportivista esta última temporada al que el entrenador ve ya más como un centrocampista que como un mediapunta, y Diego Villares, que ha firmado una notable campaña en la que ha sabido adaptarse una vez más a las necesidades del equipo. A Hidalgo le agrada su reconversión como seis. Noé Carrillo ha encajado a la perfección en momentos clave, aunque no parece necesario que tenga dorsal del primer equipo la próxima campaña. Riki tuvo menos peso en el equipo del que se barruntaba en su llegada, que se adelantó unos meses. Patiño y José Ángel completan la línea y no parece que tengan muchas opciones de continuar en Primera. Tampoco Jairo Noriega y Rubén López, que regresan tras sus respectivas cesiones.

A completar esta demarcación llega el primer refuerzo, Teun Gijselhart, que llega procedente del De Graafschap, de la segunda división de los Países Bajos. El mediocentro neerlandés, de tan solo 21 años, aterriza en A Coruña como una apuesta de futuro a la que se le exigirá rendimiento inmediato.

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Habrá incorporaciones en la medular. Soriano y Villares se pueden considerar indiscutibles porque hasta desde Albacete se ha especulado con un posible regreso de Riki como cedido. Entre las opciones que ofrece actualmente el mercado surgió el nombre de Marc Casadó. El pivote barcelonés, de 22 años, ha disputado 24 partidos, diez de ellos como titular, con el Barça esta temporada liguera. La competencia en la plantilla azulgrana es elevada y el club no descarta facilitar su salida para que disponga de más minutos. La única vía probable a día de hoy sería una cesión, pero el centrocampista internacional tiene contrato por dos temporadas más y es una pieza cotizada incluso en la Premier League. Su llegada al Deportivo parece más una entelequia que una realidad.

Más probable sería el del Manuel Ángel, exquisito centrocampista del Castilla que ya debutó con el Real Madrid. La cola de clubs que pretenden sus servicios es larga. También la de César Palacios, que tiene un perfil más ofensivo y puede alinearse como enganche.

Para la mediapunta, en la que ya evoluciona Luismi Cruz, existe un nombre que barajan varias direcciones deportiva en Primera: Álex Calatrava. El futbolista catalán, de casi 26 años, ha brillado esta temporada con el Castellón, como reflejan sus cifras de quince goles y ocho asistencias. Se trata de un jugador versátil, capaz de desempeñar diferentes funciones en la parcela ofensiva del equipo. Su cláusula de rescisión es de cinco millones de euros. En todo caso es un perfil similar al de Luis Chacón, que regresa tras otra cesión y no parece que vaya a contar para el proyecto en Primera.

Extremos. Yeremay Hernández, David Mella, Diego Gómez y Kevin Sánchez conforman las bandas del Deportivo a día de hoy. También se puede considerar a Adrián Guerrero, que jugó su primera campaña como senior en el Ourense CF.

Yeremay es intocable por la izquierda, mientras que Mella, hasta su desafortunada lesión, era el favorito de Hidalgo para ocupar la otra banda. Los otros tres canteranos regresan de sus respectivas cesiones tras no haber podido alcanzar los objetivos de sus clubes, aunque su rendimiento individual fue correcto.

Con Mella todavía en proceso de recuperación, y aunque Luismi y Alti puedan suplir su ausencia ocasionalmente, la situación en las bandas evidencia la necesidad de incorporar uno o dos futbolistas para esa demarcación que aporten competencia y ayuden al equipo. La opción de Álex Calatrava también podría encajar perfectamente en esa posición, ya que ha disputado gran parte de la temporada con el Castellón en la banda derecha.

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Delanteros. La irrupción de Bil Nsongo como referencia ofensiva ha salvado, en parte, al combinado blanquiazul de un problema que se estaba agravando con el paso de las jornadas, ya que tanto Samuele Mulattieri como Zakaria Eddahchouri no estaban siendo constantes en su rendimiento. El delantero procedente del Sassuolo ya se ha despedido. El ariete neerlandés, aunque ha terminado la temporada como máximo goleador del equipo, no semeja que vaya a partir como titular.

Otro de los que regresan tras haber salido en forma de préstamo este pasado verano es Bouldini. No ha marcado en el Granada, club al que regresa Stoichkov, el más destacado de los cedidos al conjunto coruñés.

Un futbolista que interesa mucho en Primera para la referencia de ataque es el pichichi malacitano Chupe; sin embargo, el reciente ascenso del combinado de la Costa del Sol puede que complique su salida.