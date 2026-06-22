Málaga y Dépor, dos trayectorias paralelas hasta volver a Primera

Lucas Pérez salta sobre Miguel Torres en el último duelo entre Dépor y Málaga en Primera, en 2018 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Después de una temporada muy intensa en la segunda categoría del fútbol español, el Deportivo y el Málaga son dos de los tres equipos que han conseguido el ascenso a Primera División. Los coruñeses lo hicieron de manera directa, mientras que los andaluces lo hicieron tras superar las dos eliminatorias de la promoción. Sea como fuere, el resultado es el mismo: dos históricos del fútbol español regresan a la élite tras un calvario de varias temporadas que les llevó a ambos, incluso, a estar fuera del fútbol profesional.

Lo cierto es que ambos clubes han llevado en las últimas campañas trayectorias que se podrían definir como paralelas. Ambos descienden de Primera División en la misma temporada, la 2017-18. El Málaga lo hace como colista, mientras que el Dépor es antepenúltimo.

En todo caso, ambos pierden la categoría en un año en el que no parecían llamados a pasar apuros. En el Dépor, la gran estrella era Lucas Pérez, y en la plantilla también hombres con experiencia como Juanfran, Luisinho, Andone y un jovencísimo Fede Valverde, que llegaba cedido por el Real Madrid. Ni los fichajes en invierno, entre los que destacó el regreso del delantero asturiano Adrián López ni los cambios de entrenador (pasaron aquel año por A Coruña Pepe Mel, Cristóbal Parralo y Seedorf) fueron suficientes. El Dépor descendía sin dar muestras ni de poder pelear por la permanencia en las últimas jornadas.

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En el Málaga, destacaban en aquella plantilla nombres como Alberto Bueno, Samu García, Iturra o Adrián González, y también estaban en nómina dos hombres que en su día tuvieron vinculación con el Dépor, como es el caso de Borja Bastón y Diego Rolán. Al igual que el Dépor, se fueron al pozo y no volvieron a Primera hasta que pasaron ocho temporadas.

Duelo directo

A pesar del descenso, para el Dépor y el Málaga lo peor estaba por llegar. Aún así, en el primer curso en Segunda, ambos estuvieron durante toda la campaña ubicados en la parte alta de la tabla, aunque no consiguieron el ascenso directo. Pero sí se metieron en el playoff para volver a Primera. Y se cruzaron en la primera eliminatoria.

El encuentro de ida tuvo lugar en Riazor. Fue un duelo de mucha tensión, pero el Dépor de José Luis Martí se acabó imponiendo a la escuadra andaluza, que dirigía un histórico del club coruñés como es Víctor Sánchez del Amo. Los visitantes se adelantaron con un gol de Luis Hernández, que rápidamente neutralizaba Carlos Fernández de penalti. Al filo del descanso, el Málaga se adelantaba con un gol de Ontiveros, pero la remontada coruñesa en la segunda parte dejaría la eliminatoria encarrilada. Los goles de Pedro Sánchez, Carlos Fernández y Borja Valle dejaban un 4-2 en el marcador que habría que defender en La Rosaleda.

A pesar de los dos goles de ventaja, el encuentro de vuelta volvió a ser de máxima intensidad, con un estadio lleno que trataba de ayudar a los suyos a remontar la eliminatoria. El Dépor consiguió aguantar las acometidas de los locales y, ya en el tramo final del encuentro, sentenciaba su clasificación gracias a un tanto de Álex Bergantiños. El Dépor se metía en la final por el ascenso, pero al igual que el Málaga, tampoco subiría. El Mallorca se convirtió en su verdugo en una eliminatoria recordada por el error en el último minuto de Pablo Marí, en un remate de cabeza que, de haber entrado, hubiese significado el ascenso.

Nuevo descenso

A Málaga y Dépor les tocaba resetearse y afrontar un nuevo curso en Segunda. El Dépor partía con el objetivo del ascenso, pero al final se vio abocado a pelear por evitar un descenso a la categoría de bronce. Y no lo consiguió. Tras una temporada para olvidar, el Dépor llegó a la última jornada jugándose la vida ante el Fuenlabrada, en un partido que finalmente no se disputó en el horario unificado con el resto de encuentros. Un brote de coronavirus en el equipo madrileño provocó que el partido se aplazase, y el Dépor descendió aquella noche sin jugar. Cuando el partido se disputó dos semanas después, ya era intrascendente y la victoria blanquiazul no sirvió de nada. El Dépor estaba en Segunda División B, y no volvería a la categoría de plata hasta cuatro años después.

El Málaga también sufriría un descenso, aunque en el caso de los andaluces su paso por el tercer escalón del fútbol nacional fue más breve. Descendieron en la campaña 2022-23 a Primera RFEF, categoría en la que todavía estaba el Dépor. Y ambos equipos ascendieron a la vez en la temporada 2023-24. Ya estaban a una sola categoría de volver a la élite y recuperar la plaza perdida en 2018.

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Después de un año de adaptación la división de plata, en el que ambos conjuntos consiguieron la permanencia, llegó por fin la temporada del regreso y de poder celebrar un ascenso a Primera. Fue en una campaña en la que obtener una plaza de ascenso se convirtió en una verdadera batalla con numerosos equipos implicados, entre los que se acabó imponiendo el Racing de Santander. El Deportivo acabó segundo y certificó su ascenso una jornada antes del final de la campaña. Al Málaga le tocó esperar algo más, pero subió tras tumbar en el playoff a Las Palmas y Almería. Y así, coruñeses y andaluces protagonizaron un nuevo ascenso de la mano.