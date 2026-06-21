Una medular sin plazas para todos

José Ángel y Patiño presionan a Griezzman en el duelo de Copa ante el Atlético de Madrid Quintana

Con la llegada del primer fichaje para la temporada 2025-26, el Depor ya cuenta en su plantilla con un nuevo futbolista para actuar en el centro del campo. Y es que esa es la demarcación que ocupa sobre el terreno de juego el neerlandés Teun Gijselhart, cuya contratación se oficializó en la tarde del viernes. Así, el Depor cuenta con un nuevo efectivo en una zona del campo en la que, al menos numéricamente, no había precisamente escasez en el curso recientemente finalizado, sino todo lo contrario.

Con respecto a la plantilla que logró el ascenso, ya se ha confirmado una baja en esa parcela de la cancha. Se trata de José Gragera, que regresará al Espanyol una vez finalizado su año de cesión en A Coruña sin haberse asentado en el equipo herculino. A pesar de sus titularidades en los primeros encuentros del campeonato liguero, lo cierto es que acabó desapareciendo de los planes de Hidalgo, y su aportación en la segunda parte de la campaña fue poco más que residual. Pero su salida podría no ser la única en el centro del campo deportivista.

Otro jugador que no tiene plaza asegurada en la plantilla de Primera División es el inglés de origen gallego Charlie Patiño. Tras dos campañas vistiendo de blanquiazul, todavía no ha mostrado sobre el verde todo el potencial que atesora y que en su día convirtió su fichaje en una incorporación verdaderamente ilusionante para la parroquia blanquiazul. Aunque su aportación mejoró con respecto a su primer curso, tampoco esta vez acabó de convencer. Para colmo, su temporada quedó marcada por un clamoroso error en un encuentro en Huesca, en el que una concesión suya en área propia en el tramo final del partido costó un gol en control y dos puntos perdidos. Por suerte, se logró igualmente el objetivo del ascenso, en cuyas celebraciones Patiño llegó a pedir perdón a la afición desde el balcón de María Pita por aquel fallo.

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El nombre de Patiño es frecuentemente relacionado con equipos británicos, y su futuro es ahora mismo una incógnita. Si no se producen novedades en los próximos días, deberá iniciar la pretemporada a las órdenes de Antonio Hidalgo y tratar de convencerle de que tiene sitio en el plantel.

Un caso diferente al de Patiño es el de José Ángel, aunque éste tampoco tiene su ficha garantizada en el Dépor para la próxima campaña. A pesar de ser un hombre importante y con peso específico dentro del vestuario, su presencia en la campaña del ascenso a Primera ha sido menor que en años anteriores. Las lesiones y la presencia de otros efectivos fueron limitando la presencia de un José Ángel que cumplió siempre que le tocó actuar, pero que no parece la primera opción para Antonio Hidalgo. En las próximas semanas su futuro debería irse aclarando, y aunque no parece tener colgada de forma expresa la etiqueta de transferible, lo cierto es que una salida del club tampoco es descartable a lo largo del verano.

Continuidad

A diferencia de Patiño y José Ángel, menos dudas parecen existir con respecto a la continuidad de otros jugadores, al menos en este tramo inicial del mercado. Diego Villares es el primer capitán de la plantilla y se ha convertido en los últimos años en una referencia blanquiazul.

Ha estado en el Dépor en todos los años en los que el club permaneció fuera del fútbol profesional, y en todos ellos siendo protagonista y acumulando una gran cantidad de minutos y experiencia. Ahora, en plena madurez futbolística, afrontará su debut en Primera División convertido en uno de los puntales de la plantilla. Su reciente renovación, hasta 2028, deja claro que su lugar está en A Coruña.

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El otro futbolista que formaba parte de la plantilla del ascenso y su plaza no corre peligro es Riki. Llegó al equipo en la ventana de mercado invernal procedente del Albacete, con el que acababa contrato en junio. Ya tenía un acuerdo para fichar por el Dépor cuando la temporada acabase, pero finalmente la operación se adelantó y la entidad coruñesa y la manchega cerraron su pase unos meses antes de lo previsto. Desde su llegada, fue de más a menos, y ha dejado la sensación de que su mejor versión todavía no se ha visto en Riazor. Tiene margen de mejora y es una de las apuestas de futuro por parte del club.

Por lo tanto, el Depor contaría para su medular con Gijselhart, Villares, Riki, José Ángel y Patiño. Cinco futbolistas a los que hay que sumar a Mario Soriano, que aunque su posición natural está más cerca de la parcela ofensiva, ha jugado durante el curso pasado una gran cantidad de minutos en una demarcación más retrasada.

Además, no hay que olvidar a los futbolistas de la cantera. Entre ellos, destaca Noé Carrillo, que ya debutó con el primer equipo tanto en Liga como en Copa del Rey. El hecho de contar con un filial en Primera RFEF podría darle la oportunidad de seguir en la órbita del primer equipo mientras crece en el filial. Por su parte, Rubén López y Jairo regresan de sus cesiones en el Pontevedra y en el Racing de Ferrol, respectivamente, pero no parecen tener hueco en el primer equipo.