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Deportivo

Un deseo blanquiazul: el Dépor crea misterio antes de San Juan

Un mensaje en el local aledaño a la playa de Riazor genera expectación entre los aficionados

Sergio Baltar
20/06/2026 18:49
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Mensaje que se puede leer junto a la playa de Riazor
Javier Alborés
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Un simple mensaje del Deportivo en el local aledaño a la playa de Riazor ha generado una gran expectación entre los seguidores blanquiazules. "Pide un desexo", es la frase lanzada al aire por la entidad herculina, A ella, se le añade una fecha y una hora. "Noite de San Xoán. 01:20h" es lo que se puede leer.

Desde que el mensaje se hizo visible, fueron muchas las personas que paseaban por la zona y se detenía a la altura de ese cartel, especulando sobre qué podría esconder. En todo caso, el misterio se resolverá en la madrugada del martes al miércoles, minutos después del encendido de las tradicionales hogares.

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Como es habitual, precisamente la playa de Riazor será uno de los epicentros de una de las fiestas populares que nadie se quiere perder en la ciudad. Y el Dépor ha dejado claro que quiere estar presente también en la celebración.

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