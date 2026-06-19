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Deportivo

Siguen las despedidas múltiples en el Dépor: el club anuncia ahora ocho salidas en el Fabril

También había comunicado el adiós de varios futbolistas a la vez en el primer equipo tanto masculino como femenino

Omar Bello
Omar Bello
19/06/2026 18:31
Brais Suárez con el Fabril ante el Langreo
Brais Suárez, uno de los futbolistas que no seguiran en el Fabril
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Al igual que sucedió con el primer equipo masculino y también con el femenino, el Deportivo ha anunciado varias salidas de futbolistas del club de manera conjunta. En este caso, en el Fabril, que afrontará el próximo curso en una nueva categoría después del ascenso a Primera RFEF.

A través de sus redes sociales, el Dépor ha anunciado que no continuarán en la disciplina blanquiazul un total de ocho futbolistas. Se trata de Brais Suárez, Mario Hermo, Aarón Sánchez, Rubén Vilela, Quique Fernández, Jaime Garrido, Alioune Mane y Fabián Urzain.

https://x.com/DeporCanteira/status/2068002136412114985

Todos ellos han sido protagonistas, en mayor o menor medida, en el éxito recientemente conseguido por el filial. El club agradece a todos los servicios prestados, pero no prolongará el contrato de ninguno de ellos más allá del 30 de junio.

El Dépor renueva al canterano David Domínguez hasta 2028

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Desde el club  se trabaja ya en la confección de la nueva plantilla en la categoría de bronce. De hecho, en los últimos días se han anunciado varias renovaciones. Es el caso de David Domínguez, Quique Teijo y Damián Canedo, que sí continuarán ligados al club. Se espera que en las próximas semanas se conozcan los refuerzos de un Fabril que buscará, bajo la dirección de Manuel Pablo, ser un equipo competitivo en la tercera categoría del fútbol español.

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