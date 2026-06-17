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Deportivo

Mario Soriano: "Todavía no soy consciente de lo que hemos hecho, vivir todo eso te hace entrar en la historia del Deportivo"

El mediocentro estuvo presente en un acto organizado por Skechers junto a Luismi Cruz en Madrid

Jacobo Bouza
17/06/2026 15:50
Mario Soriano contra el Mirandés en Riazor
Mario Soriano contra el Mirandés en Riazor
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Mario Soriano y Luismi Cruz, dos de los protagonistas de la vuelta del Dépor a la cima del fútbol español, tuvieron la palabra el pasado lunes en una presentación en Madrid organizada por Skechers. Ambos jugadores hablaron del ascenso a Primera División y sobre cuál creen ellos que es el objetivo para el curso que viene en la élite.

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Preguntados sobre el proyecto de la temporada que arranca el próximo mes de agosto, Soriano fue claro y conciso sobre cuáles serán las aspiraciones del equipo. "Se ha logrado el objetivo que todos queríamos, así que muy feliz por ello. La temporada que nos espera será difícil. El objetivo del club es asentarse en Primera División y a partir de ahí crecer".

El jugador de Alcalá de Henares también quiso agradecer una vez más a toda la afición blanquiazul por su apoyo incondicional. "Es el jugador número doce. A pesar de cómo estaba el Dépor hace años, que estábamos en el barro, la afición ha seguido siempre animando y llenando todos los estadios. Son imprescindibles y les doy las gracias por todo el apoyo que nos dan".

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El mediocentro comentó tras el evento cuál era su valoración en frío después de haber logrado el ascenso con el Deportivo el pasado mes de mayo. "Al final, creo que es un sentimiento que no se puede aguantar. A día de hoy creo que todavía no soy consciente de lo que hemos hecho, porque ver a toda una ciudad apoyándonos en las calles, todo lleno de azul y blanco, creo que es una locura. Vivir todo eso te hace entrar en la historia del Deportivo. Retrocedes y ves todo lo que ha ganado, todo lo del SuperDépor, y es un momento muy bonito para nosotros".

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