El muro de los penaltis

Ferllo parando el penalti de Diawara German Barreiros

Álvaro Ferllo, además de firmar una gran temporada con el Deportivo y de ser una de las figuras más importantes en el ascenso a Primera División, también ha logrado igualar un récord que llevaba tiempo sin verse en Riazor. Si por algo ha destacado la campaña del riojano es por sus actuaciones recibiendo tiros desde los once metros. Este logro lo coloca como uno de los cabeza de tabla en la lista de los salvadores de penaltis en la historia reciente del conjunto coruñés.

Álvaro Ferllo

El guardameta riojano ha parado tres de cinco penas que ha recibido, paró contra Las Palmas, Mirandés y Leganés, siendo este último un penalti de último minuto que valió tres puntos vitales para el conjunto coruñés. Sus paradas lo convierten en el que tiene mejor porcentaje de penaltis detenidos de la lista.

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Dani Aranzubia (2008-09)

Como Ferllo, el también riojano logró parar tres de las seis penas máximas que recibió aquella temporada. Jugó todos los partidos de Liga menos uno en el que cumplió sanción. Tuvo actuaciones destacables a lo largo de la temporada que le sirvieron al Dépor para quedar como el séptimo clasificado de la máxima categoría. Le detuvo desde los once metros a Iraola, Senna y Apoño. Su buen hacer desde los once metros se repitió al curso siguiente, en el que solo encajó dos de los que le lanzaron. Una de sus intervenciones fue además de prestigio ante uno de los grandes goleadores de la competición como Diego Forlán. En el otro no tuvo que intervenir, ya que el racinguista Rosenberg mandó el balón a las nubes con un muy mal disparo en El Sardinero.

Molina (2003-04)

Fue uno de los campeones de la Copa del Rey de 2002 y de las Supercopas de 2000 y 2002. En el curso 2003-04, el portero valenciano firmó una sorprendente campaña en la que también consiguió parar tres penaltis de siete que le sirvieron al conjunto herculino para poder disputar la Champions League del curso siguiente.

Dani Giménez (2019-20)

En la temporada del descenso a Segunda B, el arquero Nacido en Vigo se hizo cargo por segundo año consecutivo de proteger el arco blanquiazul. En una temporada marcada por las dificultades, Giménez detuvo dos de nueve penaltis que recibió. Aunque parezca un promedio malo, la realidad es que nunca el Dépor había recibido tantas penas máximas en su historia reciente. Paró ante Luis Suárez y Dani Ojeda.

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Temporada 2014-15

En aquella temporada destacaron los dos porteros que defendieron el marco deportivista, ya que tanto Germán Lux como Fabricio no permitieron que ningún rival anotara mediante la pena máxima. El guardameta argentino detuvo un penalti a pies de Carlos bacca y Fabricio le paró un disparo a Fede Cartabia, completando así una temporada en la que se detuvieron todos los penaltis que se recibieron.