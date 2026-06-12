Sergio Escudero, un ejemplo de lo que es el liderazgo 

Sergio Escudero celebrando en la Fan Zone de la explanada de Riazor Javier Albores

El lateral zurdo de 36 años terminaba la temporada 2023-24 ascendiendo con el equipo de su ciudad natal, el Valladolid, a Primera División un año después de haber perdido la categoría. Sergio Escudero terminaba su contrato con el club blanquivioleta y decidía apostar por un nuevo reto en Segunda, llevar de nuevo a Primera a un Deportivo que recién llegaba a la división de plata después de pasar cuatro largos años lejos del fútbol profesional.

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El veterano lateral firmaba en julio de 2024 su estancia en A Coruña para las próximas dos temporadas y llegaba como un defensor consagrado, titular indiscutible a sus 34 años en un club ascendido a Primera la temporada anterior y con experiencia previa tanto en la máxima categoría como en competiciones europeas, donde llegó a levantar dos veces la Europa Leagues con el Sevilla. Sin embargo, su llegada a Abegondo empezó con un grave contratiempo, ni un mes después de firmar con el conjunto herculino, el pucelano tuvo que salir en camilla del terreno de juego en el amistoso contra el Chaves de la Segunda División portuguesa, tras una desafortunada caída que le luxó el codo.

Las alarmas sonaron por todo Riazor, el defensor vallisoletano volvía a sufrir después de varios años una lesión en una zona que ya le había dado problemas en el pasado. La primera de todas fue en 2018 durante un partido de liga ante el Villarreal tras una caída escalofriante disputando un balón aéreo en la se terminó torciendo la articulación al intentar proteger su cuerpo del impacto contra suelo. El parte médico, para sorpresa de muchos, descartó la fractura, pero marcaba el punto de inicio a una serie de lesiones que le irían acompañando a lo largo de su carrera. Dos años después, en 2020, tras otra fuerte caída tuvo que pasar por quirófano, el problema parecía resuelto y no volvió a aparecer hasta su llegada a suelo coruñés.

El infortunio ante el conjunto portugués le impidió jugar el inicio de la temporada 2024-25 con el Dépor. Su estreno liguero se retrasaría hasta la jornada nueve ante el Elche, donde contó con unos pocos minutos en el tramo final del encuentro. Su primera titularidad llegó en la jornada doce ante el Racing de Santander en Riazor. Encadenó varios partidos con minutos en los que pudo repartir tres asistencias a sus compañeros. Aunque su regreso estaba siendo progresivo y su rendimiento el esperado, dadas las circunstancias; en enero el codo dijo basta y lo hizo tener que operarse nuevamente. Con la permanencia ya asegurada, el lateral izquierdo terminaría la temporada jugando unos pocos minutos en las últimas cuatro jornadas de la campaña.

El curso 2025-26 comenzó de la mejor manera para el Defensor pucelano con su primer y único gol como deportivista ante el Granada en el primer compromiso de la campaña. Sin embargo, y aunque su codo izquierdo no diera más problemas, las molestias físicas derivadas de estar tanto tiempo apartado de la competición, le continuaron generando complicaciones en su segunda temporada en Riazor.

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Más que un líder

A pesar de no ser el titular indiscutible que demostró ser en su última temporada en Pucela, el lateral zurdo cumplió en cada uno de sus días como blanquiazul, siendo un ejemplo de esfuerzo y actitud, brindando jerarquía y liderazgo cada vez que pisaba el terreno de juego. Ahora con el final de su contrato, Escudero ha querido agradecer tanto a sus compañeros como a la afición por haberle dado tanto cariño y por haber hecho de Riazor un hogar para él. Ahora comienza una nueva etapa lejos de A Coruña, pero con la cabeza bien alta sabiendo que ha ayudado a devolver a uno de los equipos más grandes de España a la cima.