Gijselhart ya habla como jugador del Dépor: "Lo que les gusta de mí es que puedo jugar bajo presión"

Teun Gijselhart en un partido con De Graafschap DE GRAAFSCHAP

Nada más concluir la temporada 2025-26 y sin tiempo que perder, la dirección deportiva del Deportivo se puso manos a la obra para construir la plantilla con la que afrontará su regreso a Primera División. El primer nombre en salir a la luz fue el de Teun Gijselhart, centrocampista neerlandés del De Graafschap, cuyo fichaje sigue sin ser oficial por parte del club blanquiazul, aunque el propio futbolista ya habla públicamente como si su llegada a A Coruña estuviese completamente cerrada.

A finales de mayo, el diario neerlandés De Gelderlander informó de que el jugador habría firmado un contrato por cuatro temporadas con el Deportivo, que pagaría una cantidad superior al millón de euros para hacerse con sus servicios. Una operación que encaja con la línea marcada por Fernando Soriano, apostando por jóvenes talentos del fútbol europeo, y que fue precisamente como comenzó el verano del curso pasado cuando Lucas Noubi aterrizó en la ciudad herculina. De hecho, el director deportivo reconoció recientemente que el mediocentro era uno de los objetivos de la entidad coruñesa.

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La semana pasada, Gijselhart participó en el podcast Stem van de Vijverberg y dejó varias declaraciones que apuntan claramente a que su desembarco en Riazor es ya una realidad, pese a que la entidad blanquiazul todavía no ha realizado ningún anuncio oficial. En primer lugar, el futbolista explicó cómo evolucionó su postura respecto a una posible salida del De Graafschap. “Al principio pensé: ‘Quiero seguir jugando en el De Graafschap por ahora’. En cierto momento, las cosas empezaron a cambiar. Entonces mi agente y yo dijimos: ‘Si vamos a dar el siguiente paso, preferimos que sea en los Países Bajos’”, explicó. Entre las opciones que manejó apareció el FC Twente, pero finalmente, la propuesta deportivista terminó de convencerle. “FC Twente habría sido un paso muy importante en los Países Bajos. No creo que hubiera podido tomar una mejor decisión. Algo parecido al De Graafschap, pero quizás a mayor escala. Al final, decidí ir a España para escuchar lo que tenían que decir allí. Me recibieron de maravilla. Se respiraba fútbol. Enseguida me enamoré de ese proyecto”, afirmó.

“He visto vídeos de la fiesta de promoción. Se ven 100.000 personas, o quién sabe cuántas, en la playa. Significa muchísimo para la ciudad” Gijselhart, sobre la afición del Deportivo

El salto desde la Segunda División neerlandesa a LaLiga también ha generado debate en su entorno, aunque el centrocampista asegura que nunca lo vio como un problema. “A mucha gente le resulta un poco intimidante. Pasar de la Eerste Divisie a La Liga… Pero lo habría hecho incluso si se hubieran quedado en Segunda División”, explicó. Además, reconoció que poco a poco ha ido comprendiendo cada vez mejor la magnitud del Deportivo y de su afición. “Cada vez me doy más cuenta. He visto vídeos de la fiesta de promoción. Se ven 100.000 personas, o quién sabe cuántas, en la playa. Esa promoción significa muchísimo para la ciudad, despierta muchas emociones”.

Gijselhart también reveló detalles de las conversaciones mantenidas con el club y del papel que tendría en el equipo. “Me ven como un jugador para la posición de número seis, alguien que tenga mucho contacto con el balón. Les hace falta un jugador así ahora mismo. Lo que les gusta de mí es que puedo jugar bajo presión. Les gustaría incorporar ese estilo de juego”, desvela. Además, destacó la confianza que le transmitió la entidad blanquiazul: “Han demostrado mucha confianza. Creo que van a fichar a más jugadores, también en mi posición. No me parece extraño. La forma en que lo plantearon da a entender que seré yo quien lo haga por ellos la próxima temporada”.

Por último, también habló abiertamente del coste de la operación. “Un millón es el traspaso más caro de este club en los últimos años. Se gastó poco dinero. Todo se hizo mediante ojeadores”. Mientras, el Deportivo mantiene el silencio y todavía no ha oficializado el movimiento, pero las palabras del futbolista dejan pocas dudas sobre un fichaje que parece cuestión de tiempo.