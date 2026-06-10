Las diez fechas de Antonio Hidalgo en un aniversario inolvidable

Antonio Hidalgo celebrando el ascenso del Dépor en el Estadio José Zorrilla de Valladolid Quintana

La temporada 2025/26 iniciaba en A Coruña con varias caras nuevas entre las que se encontraba Antonio Hidalgo. El técnico nacido en Granollers cerraba su ciclo con el conjunto oscense, donde había superado con creces las expectativas, para buscar un proyecto más ambicioso en la categoría de plata. Desde entonces, estas han sido las diez fechas clave en este primer año de Antonio Hidalgo como entrenador del Deportivo.

10 de junio de 2025

Antonio Hidalgo firmaba su contrato como director técnico del club coruñés para la temporada 2025/26, con la posibilidad de ampliarlo una temporada más en caso de cumplirse una serie de objetivos.

11 de junio de 2025

Fue su presentación con el club y con ella su primera rueda de prensa como entrenador deportivista. En ese primer contacto con los medios coruñeses salió la pregunta sobre si el ascenso era el objetivo de la temporada: “Yo sueño todos los días con trabajar, con esforzarme… Es lo que me enseñaron en mi casa y eso el club me lo transmitió desde el primer día. Es lo que puedo prometer. Trabajo y ambición. Hay una ilusión tremenda. Soñamos con trabajar unidos, ir día a día y que podamos conseguir entre todos poner al Deportivo lo más arriba posible. Entiendo la pregunta, la ilusión y lo que marca la exigencia del escudo. Pero a mí me gusta prometer cosas reales. Vamos a trabajar muchísimo, trabajaremos en todo momento para competir todos los días y dar una seña de identidad al equipo”.

23 de julio de 2025

Su estreno como entrenador blanquiazul llegaría en el primer encuentro de la pretemporada contra el Compostela en San Lázaro, donde dió una buena primera impresión con una cómoda goleada (0-5). A pesar de no ser un encuentro oficial, esta victoria construiría los cimientos de un proyecto ganador.

9 de agosto de 2025

Tras varios amistosos tanto en España como en territorio británico, llegaría la cita más esperada de la pretemporada deportivista con el partido por el Trofeo Teresa Herrera. Riazor recibía a Le Havre, conjunto de la Primera División francesa, en un encuentro en el que los de Antonio Hidalgo consiguieron alzarse con la victoria por dos goles a cero levantando la Torre de Hércules tras dos años de espera.

A pesar de la victoria y la buena imagen, Antonio Hidalgo no quiso comparecer en rueda de prensa, algo sin precedentes en la historia reciente del club; sin embargo, aquel día quedó todo dicho dentro del campo.

16 de agosto de 2025

Una vez terminados los test de prueba, llegaba el momento de la verdad con el primer partido de la temporada ante el Granada (1-3). El combinado del técnico granollerense visitó la ciudad nazarí en un estreno liguero de ensueño que dió muy buenas sensaciones a una afición blanquiazul que empezaba a creer desde el principio.

En la rueda de prensa posterior volvieron a preguntarle a Antonio Hidalgo por el objetivo, a lo que el técnico contestó: “Tenemos tres puntos y nos quedan menos para conseguir el objetivo, que es estar entre los seis primeros; vamos a luchar por ello y a partir de ahí tenemos que seguir mejorando”.

24 de agosto de 2025

El debut en Riazor del entrenador catalán no tardaría en llegar, en la segunda jornada de liga el Deportivo recibía en su casa al Burgos. De la versión atrevida mostrada en la primera cita liguera, el equipo pasó a priorizar el orden y la calma en un encuentro donde ambos conjuntos no quisieron arriesgar y no consiguieron pasar del 0-0.

Tras la ilusión del primer partido en Granada llegaba el golpe de realidad que exclamaba que había mucho que mejorar para poder pelear por estar en la parte alta de la tabla.

El técnico deportivista aclaró en la rueda de prensa posterior al partido la importancia de sumar siempre y de que la afición no dé nunca el brazo a torcer: “Creo que no hemos sufrido nada, el equipo sabe que necesitamos sumar cada semana. Al final la vida es como la quieres ver, siempre queremos brindarle una victoria a nuestra gente y eso nos sabe mal porque no hemos podido, pero desde luego que pienso que somos nosotros los que nos tenemos que agarrar mucho más a Riazor. Creo que nos tenemos que agarrar mucho más a ellos, es un placer estar aquí, veo siempre todo positivo. Estoy encantado de mi primer día aquí”.

1 de marzo de 2026

El conjunto herculino llegaba a su encuentro en Zubieta ante la Real B con muchas dudas, tras haber perdido contra dos rivales directos y de mostrar poca ambición a la hora de sentenciar los partidos contra rivales de inferior nivel, el descontento entre la afición era generalizado y empezaba a crecer la idea de que con el granollerense no daba para ascender. Aunque Stoichkov comenzó abriendo el marcador en los primeros instantes del choque, el encuentro se le puso muy cuesta arriba al equipo coruñés, que al cabo de la hora de partido iba 1-2 perdiendo.

La indignación de los desplazados a la localidad guipuzcoana era mayúsculo hasta el punto que se llegó a pedir desde la grada la dimisión del técnico catalán. “Es el mundo profesional, sabemos dónde estamos. Estoy en el mejor club de España en el que puedo estar. A veces la afición se manifiesta. Hay que seguir trabajando para darle la vuelta a esas sensaciones. Cuando lo damos todo, me pongo muy contento por esta afición, sé lo que se sufre fuera”.

Sin embargo el encuentro terminó dando un giro de 180 grados cuando, para sorpresa de muchos, el Dépor consiguió darle la vuelta al resultado gracias a un gol de Bil Nsongo y un tanto en el descuento de Mario Soriano que hizo pasar a todos los deportivistas de la desolación a la euforia.

8 de marzo de 2026

La jornada siguiente al “Milagro de Zubieta” pintaba como una cita en la que podía darse un golpe sobre la mesa y revertir las malas sensaciones a lo largo del curso; sin embargo el equipo no estuvo para nada a la altura de lo esperado en un partido en casa en el que un Granada en horas bajas le venció por 0-2.

Tras el encuentro, Hidalgo compareció ante los medios: “Ha sido un partido muy malo, el rival ha sido mejor. Cuando se han puesto por delante no hemos sido capaces de meterlos en su campo. Creo que ha sido el peor partido desde que estoy aquí. Esto es largo, estamos dentro del objetivo, pero el partido nos tiene que enseñar muchas cosas. Siempre hay días malos, hoy ha sido uno de esos, lo peor es que delante de nuestra gente, es lo que más me fastidia. Están descontentos con justicia, el equipo no ha estado bien, pero este equipo ha competido en muchos partidos bien, tenemos muchos puntos para soñar con todo”.

A pesar de la derrota y la muy mala imagen, esta fecha marcaría un antes y un después en la carrera por el ascenso directo.

4 de abril de 2026

El combinado coruñés recibía al Málaga en un choque de trenes al que el equipo dirigido por Antonio Hidalgo llegaba en muy buena dinámica y con la mirada fija en mantener su puesto en el ascenso directo. A pesar de ser muy superior a un rival de nivel similar, el conjunto herculino no consiguió pasar del empate después de que el combinado de la Costa del Sol le igualara en el marcador.

Aún así la motivación del técnico deportivista no fue a menos: “En líneas generales ha sido el mejor partido del año, especialmente en casa. Hemos merecido con creces la victoria, con buen juego y situaciones de gol y mucha presencia en el área. Te vas con un punto cuando mereces tres. Yo siempre digo que hay una balanza que lo equilibra todo. Lo importante es que el equipo se siente fuerte y tenemos una afición increíble. Ha sido un espectáculo. Estamos en ese pico de confianza, pero hay que tener la humildad para las ocho jornadas que quedan por delante”

24 de mayo de 2026

El clímax de la temporada para Hidalgo y para todo el deportivismo llegaría con el día del ascenso a Primera División en Pucela. El equipo afrontaba esta penúltima cita de liga ante el Valladolid en muy buena racha, con once partidos sin conocer la derrota, y con la convicción de ascender si se llevaban los tres puntos. Los de Antonio Hidalgo no decepcionaron y lograron el ansiado ascenso en una temporada llena de subidas y bajadas.

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“Hemos sido muy regulares todo el año. Hemos tenido muchos picos pero hemos llegado muy bien al final, metidos dentro de los puestos de privilegio. Eso era lo verdaderamente importante. Sabíamos que esto era un proceso largo. Durante la temporada hay momentos en los que hay que tomar decisiones, pero al final todo salió bien y ahora podemos celebrar este ascenso para el que tanto hemos trabajado en los últimos meses. Todos sabéis los momentos que hemos vivido. Hubo un momento en el que todo cambió. Todos empezamos a empujar y, con el apoyo máximo del club, hemos sido muy regulares. Estoy muy contento por estos jugadores, que han creído en la idea. Eso nos ha llevado a la constancia y a lograr ascender”.