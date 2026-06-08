Germán Parreño, el hombre tranquilo del Deportivo

Álvaro Fernández (i) y Germán Parreño, porteros del Deportivo, en Abegondo Patricia G. Fraga

La temporada 2022-23 quedará en la memoria de los deportivistas como una de las más amargas en la historia del club. El ascenso directo se escapó en la recta final y ya en el playoff se confirmó la hecatombe.

Ian Mackay, que cumplía su segunda temporada en su segundo ciclo como blanquiazul, había firmado un curso notable en el que consiguió darle seguridad bajo palos tanto a sus compañeros como a la afición y que apuntaba a ser el portero indicado para devolver al Deportivo al fútbol profesional. Sin embargo, una trágica tarde de semifinales de playoff en Castalia tuvo al guardameta coruñés como el gran protagonista negativo de la jornada, con una actuación impropia de un veterano que no solo dejaba al Dépor sin ascenso otro año más, sino que confirmaba que la incertidumbre que hubo hace unas temporadas en la portería seguía presente.

Con el cambio de ciclo, el por aquel momento recién llegado Fernando Soriano decidió confiar nuevamente en el portero con el que había logrado el ascenso a Segunda División en su paso como directivo del Ibiza. Germán Parreño llegó a coste cero aquella campaña 2023-24 e inició como titular las seis primeras jornadas. Tras acumular varios errores ante Unionistas, Cornellà y Fuenlabrada, regresaron las dudas en la meta y con ello la desaparición del arquero ilicitano del once inicial.

Aunque las cinco siguientes citas Idiakez decidió probar a Ian Mackay una vez más, a partir de que el coruñés volviera a ser protagonista en una muy mala actuación bajo palos ante la Real Unión (3-0) en Irún, Germán recuperó la titularidad y no volvió a tener rival aquella temporada defendiendo la portería herculina. Sus grandes reflejos le valieron para terminar la temporada como uno de los héroes del ascenso y como el portero menos batido, el segundo con mejor promedio de goles recibidos de la categoría, con solamente 20 goles encajados.

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A pesar de que firmó una sobresaliente campaña, en la temporada 2024-25 la continuidad del guardameta se vió afectada por la llegada de Helton Leite a Abegondo. Las actuaciones del arquero brasileño lo hicieron titular absoluto tanto para Imanol Idiakez como para Óscar Gilsanz y Parreño únicamente pudo disputar cinco partidos , en los que encajó once goles.

Tras su brillante temporada, Helton decidió regresar a Brasil y dejó a Germán como la mejor opción para los planes de Antonio Hidalgo para la temporada 2025-26. El portero ilicitano fue titular en la primera vuelta de la campaña, disputó 20 partidos y encajó 23 tantos. Con la llegada de Álvaro Ferllo en el mercado de invierno regresaba la competencia en el arco deportivista y nuevamente la vuelta de Parreño al banquillo.

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Aunque en Segunda no haya conseguido la regularidad que obtuvo en su primera campaña con el Deportivo en 1ªRFEF, Germán siempre ha demostrado ser un gran profesional que nunca ha tenido problemas en aceptar su rol en la plantilla, tanto es así, que hasta el mismo Álvaro Ferllo lo ha bañado en elogios catalogándolo como una muy buena persona y un compañero espectacular que nunca ha dudado en ayudarle desde el primer momento que llegó al vestuario de Riazor. Ahora con su renovación hasta 2028 a sus 33 años y con el conjunto herculino en Primera División, está por verse cuál será el papel que ocupe el guardameta levantino en esta nueva incursión en territorio prácticamente desconocido para él, donde únicamente ha conseguido disputar un encuentro en toda su carrera profesional.