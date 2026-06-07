El Dépor renueva a Germán Parreño hasta 2028

Germán Parreño, durante un partido en Riazor QUINTANA

Después de anunciar este sábado cinco salidas de futbolistas de la primera plantilla, el Deportivo anunció en la tarde de este domingo la renovación del guardameta Germán Parreño, hasta 2028. Así, el arquero completará cinco temporadas como blanquiazul, y formará parte de la plantilla en tres categorías distintas.

Parreño comenzó la temporada recién finalizada como titular, aunque luego cedió su lugar a Álvaro Ferllo tras su fichaje en enero. Participó, eso sí, en el último encuentro liguero ante Las Palmas, en el que recuperó la titularidad.

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Con la renovación de Germán Parreño, el Dépor se asegura la continuidad de uno de los jugadores con más experiencia y veteranía en la plantilla. En el próximo curso, deberá competir de nuevo por un puesto en el once inicial de Antonio Hidalgo.