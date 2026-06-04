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Deportivo

El Depor renueva al canterano David Domínguez hasta 2028

Marcó cinco goles con el Fabril en la temporada recién finalizada

Omar Bello
Omar Bello
04/06/2026 12:31
David Domínguez, en una imagen de archivo en un partido en Abegondo
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El Deportivo ha confirmado la renovación del canterano David Domínguez, que prolonga su vinculación con el club hasta 2028. Se trata de un atacante de veinte años que en la temporada recién finalizada se ha consolidado en el Fabril.

La temporada 2024-25 estuvo cedido en el Betanzos CF en Tercera Federación, para después regresar a la disciplina blanquiazul.  En el curso recién finalizado disputó 30 partidos y anotó cinco goles con el Fabril.

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Con su renovación. el Dépor se asegura la continuidad de una de las perlas de la cantera de Abegondo. David Domínguez a otros futbolistas del filial que recientemente también han renovado, como Manu Ferreiro y Noé Carrillo, al igual que el entrenador, Manuel Pablo. 

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