Consulta o descarga el suplemento especial "Del barro al cielo" sobre el ascenso del Deportivo a Primera División

Portada del suplemento "Del barro al cielo" DXT

El ascenso a Primera División del Deportivo ha sido un proceso tortuoso del que se extraen vivencias y enseñanzas. DXT Campeón las ha plasmado en un suplemento especial publicado en la edición de papel del periódico al día siguiente de la victoria en Valladolid y que ahora ponemos a disposición de nuestros lectores.

Una crónica de los ocho años pasados lejos de Primera División, con el detalle al completo de todos los partidos disputados y sus resultados, sirve para arrancar una publicación que después entra en el análisis de la temporada 2025-26 y pasa examen a todos los protagonistas de ella. También hay espacio para el análisis pormenorizado de la evolución del juego del equipo durante este curso y un recuerdo de los otros once ascensos a Primera División vividos por la afición blanquiazul. Y se indaga también en lo que supone para la sociedad coruñesa el ascenso de un equipo que también tiene miles de fieles fuera de la ciudad

El suplemento "Del Barro al Cielo" tiene 48 páginas y puede consultarse y descargarse en versión pdf.