Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportivo

Consulta o descarga el suplemento especial "Del barro al cielo" sobre el ascenso del Deportivo a Primera División

La publicación, entregada con la edición de papel de DXT Campeón al día siguiente del triunfo en Valladolid, es accesible ahora en versión pdf

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
31/05/2026 11:09
Portada del suplemento "Del barro al cielo"
Portada del suplemento "Del barro al cielo"
DXT
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El ascenso a Primera División del Deportivo ha sido un proceso tortuoso del que se extraen vivencias y enseñanzas. DXT Campeón las ha plasmado en un suplemento especial publicado en la edición de papel del periódico al día siguiente de la victoria en Valladolid y que ahora ponemos a disposición de nuestros lectores.

Una crónica de los ocho años pasados lejos de Primera División, con el detalle al completo de todos los partidos disputados y sus resultados, sirve para arrancar una publicación que después entra en el análisis de la temporada 2025-26 y pasa examen a todos los protagonistas de ella. También hay espacio para el análisis pormenorizado de la evolución del juego del equipo durante este curso y un recuerdo de los otros once ascensos a Primera División vividos por la afición blanquiazul. Y se indaga también en lo que supone para la sociedad coruñesa el ascenso de un equipo que también tiene miles de fieles fuera de la ciudad

El suplemento "Del Barro al Cielo" tiene 48 páginas y puede consultarse y descargarse en versión pdf.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Portada del suplemento "Del barro al cielo"

Consulta o descarga el suplemento especial "Del barro al cielo" sobre el ascenso del Deportivo a Primera División
Noela Rey Méndez
Stoichkov persigue la pelota en el Las Palmas-Deportivo

Previa | Un final sin sufrir, un rival apurado
Juan L. Cudeiro
HIeUr5pWgAAqzJx

El 1x1 del rival | Alegría canaria como antídoto a la tensión
Dani Fernández
Diego Villares celebra con los brazos abiertos el gol de Mario Soriano

Seis objetivos para los últimos 90 minutos de la temporada
Dani Fernández